Bukti rat! Maja i Boginja u žestokom obračunu, pljušte uvrede i provokacije na sve strane (VIDEO)

Odzvanjaju Odabrani!

Sledeća je u Odabranima nominovala Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja.

- Prvo moram da odgovorim Maji Marinković, zvezdi rijalitija. Kada mi kažeš da mene ovde neko neće, moraš da shvatiš da postoji i napolju život. Boginja ne grebe, ne udara i ne razvodi! Vratite se u prvu sezonu rijalitija na šta su devojke ličile i šta su radile, nemate pravo da nabijate nijednoj devojci komplekse. Higijena stoji, ali što se tiče garderobe, morate da shvatite da neko ima, a da neko nema - rekla je Boginja.

- Ne priča niko o materijalnim stvarima, nemoj tu patetiku sada. Poenta cele priče, ako nekoga isprozivate na konto fizičkog izgleda na konto operacija, nemojte da očekujete da će neko da vam ćuti. Ljigava si ti koja si me hvalila, a onda spominješ muževe - rekla je Maja.

- Ti si prvo dobra sa svima, morala sam da vidim kakva si ti osoba. Bolje kaži šta je i kako...Ja nemam nijednu operaciju, nemam nijednu boru - rekla je Boginja.

- Ovo je svađa od dva dinara, hvatanje na galamu. Vučete se po kući kao paraziti sa masnim kosama i kačketima - rekla je Maja.

- Videli smo na šta je Maja ličila, ona najmanje može da komentariše tuđe izglede i ćao! Naravno, Maju bih nominovala, ali ima još jedna ljiga u kući, a to je Luka - rekla je Boginja.

- Pa zato što te nije hteo - smejala se Maja.

- Ti ćeš zauvek biti rasturačica brakova i veza, zauvek ćeš ostati sama, jer te nijedan muškarac neće shvatati ozbiljno. Nominujem Luku zato što dečko nije prijatelj nikome ovde, šlihta se svakome koga je vređao - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić