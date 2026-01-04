Bukti rat u cik zore: Zaratili Luks i Jakšićka, prozivke pljušte na sve strane! (VIDEO)

Puče prijateljstvo
Aleksandra Jakšić i Sale Lux žestoko su zaratili ovog jutra kada su jedno drugom izrekli žestoke prozivke, te je po svemu sudeći puklo još jedno prijateljstvo u ''Eliti 9''.
- Sale, ljudi koji su ovde uz tebe, ti im j*beš mamu - rekla je Jakšićka.
- Kome? - upitao je Sale.
- Meni - rekla je Jakšićka.
- Ja tebe ne mrzim, ali se ponašaš kao indijanac - rekao je Sale.
- Ja ne izdajem prijatelje kao ti, to moraš da razumeš. Ja znam sve zbog čega šta radim, ali ne izdajem prijatelje - rekla je Jakšićka.
- Tako reci, radiš sve iz koristi - rekao je Lux.
- Ti i ja smo završili - rekla je Jakšićka.
- Hoćeš da uđemo u vezu? - upitao je Lux.
- Ne, naravno - rekla je Jakšićka.
- S tobom je hteo da bude samo onaj koji je obrisao k*rac od tebe i napravio ti dete - rekao je Lux.
- Vi svi znate bolje od mene - rekla je Jakšićka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: N.Panić