Bukti rat u cik zore: Zaratili Luks i Jakšićka, prozivke pljušte na sve strane! (VIDEO)

Puče prijateljstvo

Aleksandra Jakšić i Sale Lux žestoko su zaratili ovog jutra kada su jedno drugom izrekli žestoke prozivke, te je po svemu sudeći puklo još jedno prijateljstvo u ''Eliti 9''.

- Sale, ljudi koji su ovde uz tebe, ti im j*beš mamu - rekla je Jakšićka.

- Kome? - upitao je Sale.

- Meni - rekla je Jakšićka.

- Ja tebe ne mrzim, ali se ponašaš kao indijanac - rekao je Sale.

- Ja ne izdajem prijatelje kao ti, to moraš da razumeš. Ja znam sve zbog čega šta radim, ali ne izdajem prijatelje - rekla je Jakšićka.

- Tako reci, radiš sve iz koristi - rekao je Lux.

- Ti i ja smo završili - rekla je Jakšićka.

- Hoćeš da uđemo u vezu? - upitao je Lux.

- Ne, naravno - rekla je Jakšićka.

- S tobom je hteo da bude samo onaj koji je obrisao k*rac od tebe i napravio ti dete - rekao je Lux.

- Vi svi znate bolje od mene - rekla je Jakšićka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić