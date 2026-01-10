Brutalno uništenje Milice Veličković: Aneli Ahmić razvezala jezik i raskrinkala nju i njenu prošlost do srži, posle ovih reči sve će goreti! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Maša Mihailović porazgovarala je sa Aneli Ahmić o njenom sukobu s Milicom Veličković.

- Aneli koliko je tebe zabolelo što je Milica udarila na tvoje majčinstvo? - upitala je Maša.

- Zabolelo me to jer me Milica uporedila sa Asminom i rekla da nisam tu tri godine uz svoje dete. Mi smo se napolju čule i razgovarale, a to što ona kaže da mi je rekla: ''Nemoj da ulaziš'', to je laž. Ja imam svoja gledanja na budućnost, ja znam zašto sam ušla treću sezonu. Sad sam napustila emisiju da ne bih pravila gluposti jer su svi čuli da mi je socijalna služba bila u kući i onda svi to koriste - rekla je Aneli.

- Rekla si da je ona htela da bude sa starijim muškarcima - rekla je Maša.

- Ona nije znala tom čoveku ni ime, a htela je da bude s njim. Ona priča o mom majčinstvu nešto, a ona je ušla trudna u osmom mesecu da se dernja sa Sofijom i Terzom. Zamisli da mi se sad preti da će mi se dete oduzeti, a ja nisam bila ovde i nisam zaradila toliko para da platim - rekla je Aneli.

- Šta ti se ona još poveravala? - upitala je Maša.

- Rekla mi je da ne želi da se kači s Janjušem jer zna mnoge stvari o njoj od letos. Znam mnogo priča za nju s kojima je bila iz rijalitija. Jednu osobu sam pitala da li je bio s njom, a on mi je rekao: ''Ne, jer je previše napadna i lako je dostupna''. Gde su ljudi koje mi ne poznajemo i gde su ljudi kada ona izađe? Ja i Janjuš znamo kakva je ona bila, a ona priča o meni iako ja znam neke stvari o njoj i pokrivam je. Nisam rekla da je bila sa 20 - 30 muškaraca da ja znam već da to mislim - upitala je Aneli.

- Kako su tebi ti muškarci to prepričavali? - upitala je Maša.

- Ne mogu ti sad tačno cititirati, ali znam da je previše napadna i da ide s nekim likovima da bude kr*s šema. Ona jeste bila trudna i sve to stoji, ali da nije bila trudna i da je Terza prevario, verujem da bi ušla i glumila žrtvu. Ona je isto pisala zauzetim muškarcima - rekla je Aneli.

- Po čemu se ona razlikuje od Sofije? - upitala je Maša.

- Pa samo mi je drugačije jer je bila trudna, ali i to mi sad pada u vodu jer smo čuli stvari za Anđela - rekla je Aneli.

- Ko je čuvao njenu ćerku dok je išla kod drugih muškaraca? - upitala je Maša.

- Ona je udarila na mene što moja majka čuva moje dete dok sam ovde da zaradim sa svoje dete, a njoj čuva majka dete dok ide s drugim momcima. Verujem da je dobra majka, rodila je predivnu curicu, ali nije dobra majka kao što Janjuš to priča. Smatram da je jako loša osoba i to se pokazalo da je htela izvući pare od Terze jer očigledno detetu nije ni pravila Krštenje - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić