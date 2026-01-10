AKTUELNO

Zadruga

Brutalno uništenje Milice Veličković: Aneli Ahmić razvezala jezik i raskrinkala nju i njenu prošlost do srži, posle ovih reči sve će goreti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Maša Mihailović porazgovarala je sa Aneli Ahmić o njenom sukobu s Milicom Veličković.

- Aneli koliko je tebe zabolelo što je Milica udarila na tvoje majčinstvo? - upitala je Maša.

pročitajte još

Aneli Ahmić doživela nervni slom: Urliče i baca se po izolaciji, Lepi Mića zbog nje poljubio patos! (VIDEO)

- Zabolelo me to jer me Milica uporedila sa Asminom i rekla da nisam tu tri godine uz svoje dete. Mi smo se napolju čule i razgovarale, a to što ona kaže da mi je rekla: ''Nemoj da ulaziš'', to je laž. Ja imam svoja gledanja na budućnost, ja znam zašto sam ušla treću sezonu. Sad sam napustila emisiju da ne bih pravila gluposti jer su svi čuli da mi je socijalna služba bila u kući i onda svi to koriste - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da je ona htela da bude sa starijim muškarcima - rekla je Maša.

- Ona nije znala tom čoveku ni ime, a htela je da bude s njim. Ona priča o mom majčinstvu nešto, a ona je ušla trudna u osmom mesecu da se dernja sa Sofijom i Terzom. Zamisli da mi se sad preti da će mi se dete oduzeti, a ja nisam bila ovde i nisam zaradila toliko para da platim - rekla je Aneli.

pročitajte još

Krov je pukao, nema svetla, nema grejanja... Nerio otkrio kako se živi u Groficinoj kući, Luka kao oparen skočio da brani Ahmićke! (VIDEO)

- Šta ti se ona još poveravala? - upitala je Maša.

- Rekla mi je da ne želi da se kači s Janjušem jer zna mnoge stvari o njoj od letos. Znam mnogo priča za nju s kojima je bila iz rijalitija. Jednu osobu sam pitala da li je bio s njom, a on mi je rekao: ''Ne, jer je previše napadna i lako je dostupna''. Gde su ljudi koje mi ne poznajemo i gde su ljudi kada ona izađe? Ja i Janjuš znamo kakva je ona bila, a ona priča o meni iako ja znam neke stvari o njoj i pokrivam je. Nisam rekla da je bila sa 20 - 30 muškaraca da ja znam već da to mislim - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako su tebi ti muškarci to prepričavali? - upitala je Maša.

- Ne mogu ti sad tačno cititirati, ali znam da je previše napadna i da ide s nekim likovima da bude kr*s šema. Ona jeste bila trudna i sve to stoji, ali da nije bila trudna i da je Terza prevario, verujem da bi ušla i glumila žrtvu. Ona je isto pisala zauzetim muškarcima - rekla je Aneli.

pročitajte još

Kleo se u prijateljstvo s njim, a sad ga otpisao očas posla: Anita zabranila Luki da se druži s Karićem, on ne sme da zucne! (VIDEO)

- Po čemu se ona razlikuje od Sofije? - upitala je Maša.

- Pa samo mi je drugačije jer je bila trudna, ali i to mi sad pada u vodu jer smo čuli stvari za Anđela - rekla je Aneli.

- Ko je čuvao njenu ćerku dok je išla kod drugih muškaraca? - upitala je Maša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je udarila na mene što moja majka čuva moje dete dok sam ovde da zaradim sa svoje dete, a njoj čuva majka dete dok ide s drugim momcima. Verujem da je dobra majka, rodila je predivnu curicu, ali nije dobra majka kao što Janjuš to priča. Smatram da je jako loša osoba i to se pokazalo da je htela izvući pare od Terze jer očigledno detetu nije ni pravila Krštenje - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ženu drže po tri sata na granici: Alibaba otkrio da Aneli drži Noru u Sarajevu na CRNO, spreman da bivšoj napravi pakao od života posle Elite! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne mogu da me tuže koliko Alibaba može da plati: Uroš najavio totalno uništenje Aneli Ahmić i brutalno raskrinkavanje Sofije Janićijević! Neće im biti

Domaći

Brutalno raskrinkavanje Maje i Anđela: Dača ih razotkrio do srži i otkrio da su nakon Zadruge 3 imali s*ks, Janjuš se prisetio novih detalja! (VIDEO)

Zadruga

Sada sam na tvojoj strani: Anita shvatila da je Milica Veličković ispala folirant, pa Sofiji uputila nikad lepše reči! (VIDEO)

Domaći

Zataškavala sam mnoge stvari, zaljubljen je od početka u mene: Sofi raskrinkala Gastoza do srži, Anđeli priznala bolnu istinu u lice! (VIDEO)

Domaći

Neka misli Bajo da li će postati deda: Aneli Ahmić u DRUGOM STANJU? Svojim priznanjem zaprepastila sve! (VIDEO)

Domaći

Pozdrav baba Grofici zvanoj 'GAĆE SENF': Oglasio se Asmin za Pink.rs i do srži raskrinkao bivšu taštu i Aneli, izneo sav prljav veš, doslovno!