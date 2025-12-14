Sada sam na tvojoj strani: Anita shvatila da je Milica Veličković ispala folirant, pa Sofiji uputila nikad lepše reči! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji imaju mogućnost da ove noći saslušaj mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović.

- Terza i ja se poznajemo od šestice, uvek smo bili super. Mi smo imali jednu svađu u sedmici, ali smo se pomirili. Ti si meni jedan od dražih ukućana i gotivimo se, a što se tiče Milice sada sam na tvojoj strani jer mislim da je ispala folirant. Sofija je lepa, zgodna i atraktivna. Prošle godine sam te komentarisala kako sam te komentarisala, a mislim da si jako pokvarena. Ne vidim da me provociraš, želim da te upoznam i porazgovaram s tobom. Pričaćemo i sedećemo, ali sada nije normalno da sedim s njima zbog Mine. Moram da ostavim Terzu naravno - rekla je Anita.

- Ja da mogu da vratim vreme, ne bih toliko gazila Sofiju jer mislim da je Milica znala šta radi i bila je jako svesna i orijentisana dok je radila neke stvari. Sofija sada smatram da voliš Terzu ili radiš nešto da bi opravdala postupke iz prošle sezone zato što si se narodu zgadila kad je prevario trudnu verenicu s tobom. Vreme je pred nama i videćemo, dokažite sebi i gledaocima neke stvari. Ti si atraktivna, simpatična i zgodna. Što se tiče Terze on je mene najmorbidnije vređao dok je bio s Milicom, ali se neću vraćati na prošlu sezonu. Povukla sam tužbu da bi taj novac dao detetu, ali mislim da nisam zaslužila mnoge stvari od tebe. Ti si duhovit i zanimljiv, jako si lep. Ostaviću Sofiju - rekla je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić