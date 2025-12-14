AKTUELNO

Zadruga

Sada sam na tvojoj strani: Anita shvatila da je Milica Veličković ispala folirant, pa Sofiji uputila nikad lepše reči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji imaju mogućnost da ove noći saslušaj mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović.

pročitajte još

Idi kod Asmina, njega voliš: Luka iskoristio priliku da se obrati Aneli, pa ponovo žestoko zaratili! (VIDEO)

- Terza i ja se poznajemo od šestice, uvek smo bili super. Mi smo imali jednu svađu u sedmici, ali smo se pomirili. Ti si meni jedan od dražih ukućana i gotivimo se, a što se tiče Milice sada sam na tvojoj strani jer mislim da je ispala folirant. Sofija je lepa, zgodna i atraktivna. Prošle godine sam te komentarisala kako sam te komentarisala, a mislim da si jako pokvarena. Ne vidim da me provociraš, želim da te upoznam i porazgovaram s tobom. Pričaćemo i sedećemo, ali sada nije normalno da sedim s njima zbog Mine. Moram da ostavim Terzu naravno - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja da mogu da vratim vreme, ne bih toliko gazila Sofiju jer mislim da je Milica znala šta radi i bila je jako svesna i orijentisana dok je radila neke stvari. Sofija sada smatram da voliš Terzu ili radiš nešto da bi opravdala postupke iz prošle sezone zato što si se narodu zgadila kad je prevario trudnu verenicu s tobom. Vreme je pred nama i videćemo, dokažite sebi i gledaocima neke stvari. Ti si atraktivna, simpatična i zgodna. Što se tiče Terze on je mene najmorbidnije vređao dok je bio s Milicom, ali se neću vraćati na prošlu sezonu. Povukla sam tužbu da bi taj novac dao detetu, ali mislim da nisam zaslužila mnoge stvari od tebe. Ti si duhovit i zanimljiv, jako si lep. Ostaviću Sofiju - rekla je Miljana.

pročitajte još

Od sudbine se ne može pobeći: Maja podsetila Terzu i Sofiju da ih je podržavala kad niko nije, pa im dala novi vetar u leđa! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

U kontaktu smo, ona je polupana: Uroš Rajačić priznao da su se on i Milica Veličković pomirili nakon skandala, a evo da li ga je Terza zvao! (VIDEO)

Zadruga

'NEMA TU PRIJATELJSTVA!' Anita tvrdi da je Matora snimala najbolju drugaricu kako bi se DRŽALA U ŠACI, Tomićeva zaurlala na bivšu, pa joj uputila najg

Domaći

Vodio sam je kod Karamujića, nije bila čista: Bora otkrio da je Milica sumnjala da je gej, isplivale najmračnije tajne i šok detalji iz njihovog braka

Zadruga

Čega se pametan stidi... Anita ponosna jer je Đukić ljubio napolju, a u Eliti mu služi samo za s*ks! (VIDEO)

Zadruga

Sad me praviš ludom: Anita doživela pomračenje i oduvala Minu, nećete verovati zbog čega! (VIDEO)

Zadruga

Ona je za javnu kuću: Sofija pokušala da opere sebe vređajući Aleksandru, pa optužila Milicu Veličković da je bacila LJAGU na njeno ime! (VIDEO)