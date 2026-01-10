Odmah bi mi zabranila da je viđam: Terza uveren da će mu Milica napraviti pakao ako bude išao na more sa Sofijom, preko suda rešio da se bori za ćerku! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Borislavom Terzićem Terzom, a on je otkrio da li gubi nadu da će imati normalan odnos sa Milicom Veličković i da li misli da će ćerku Barbaru moći da viđa tek nakon što ode da se bori za nju na sudu.

- Rekao sam, da ću imati pakao što se tiče Barbare i svestan sam da će morati da se ode na sud. Ja ću pokušati kad izađem, ali teška priča jer sve bude dobro tri dana. Ja kad bih izašao sa Sofijom i rekao da idemo na more to bi bio pakao i odmah bi mi zabranila da je viđam. Imam porodicu koja me savetuje da je ne blatim. Ja sam napolju samo jednu izjavu dao, nikad je napolju nisam blatio. Vređao sam je u privatnim porukama jer nisam više mogao da izdržim psihičku torturu - govorio je Terza.

- Da li bi tvoj nastup prema tebi na Elitoviziji bio drugačiji da se nisi pomirio sa Sofijom? - pitala je Maša.

- Ne bi. Mislim da ona blati da bi skupljala poene u narodu, ali mene boli d*pe. Uradio sam najgoru stvar ovde, izašao napolje i niko mi nije rekao jednu ružnu reč. Filip i Mateja su sa mnom bili na Zlatiboru, svi su mi govorili da sam dobar momak i da imam dobru dušu. Ovo sve što ona radi je na silu. Rekla je da je ne zanima rijaliti i ljudi, a očigledno je sve to jače od nje i ona pokušava na sve načine mene da oblati. Ona je rekla da će Barbaru da bude sramota kad bude čula ko joj je otac. Polako, Barbara će da poraste, biće uz moju porodicu i decu... Kod nas je harmonično, velika porodica, mrlju jednu nemaju i svako je dobrodošao. Ne želim da blatim nikoga, samo da se ovo završi - pričao je Terza.

- Rekao si da znaš da se dopisivala sa tiktokerom koji ima ženu, kakva je onda ona ako je uradila isto samo što ta žena nije trudna? - pitala je voditeljka.

- On je razveden. Poveravala se meni da nikad ništa nije imala, a drugim ljudima se poveravala i pričali su mi sve. Ja ne mogu sad da govorim o tome, ali pokazane su poruke i sve sam video - rekao je Terza.

