Otvorio sve karte: Filip konačno bez kočnice progovorio o Maji, pa priznao zašto je bolja od svake utorak devojke! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Filipom Đukićem o njegovom odnosu sa Majom Marinković. On je na samom početku kratko prokomentarisao sve što je Maja pričala.

- Ispada kao da sam zaljubljen u Maji i patim za njom, a onda sam utehu nalazio u drugim devojkama - rekao je Filip.

- Rekao si da ne bi voleo da se tvoj odnos sa Majom promeni jer ti unosi pozitivni energiju jer te uveseljava - dodala je Maša.

- Da, rekao sam to jer smo imali baš kul odnos i bilo bi bolje da se ovo nije desilo i tako smo trebali da furamo. Naša krivica i odgovornost je što se nismo iskontrolisali, znam da i ona tako misli. Mislim da bi bilo bolje da se ovo nije desilo i zbog Takija. Mi nismo prijatelji, sretnemo se na slavljima, gotivi me i ja gotivim njega, ali nismo prijatelji i to je malo preuveličano - pričao je Đukić.

- Da li misliš da bi bilo realno da ta strast bude potisnuta toliko meseci do kraja Elite? - upitala je voditeljka.

- Čovek kad popije malo se opusti, a možda i stvarno nismo mogli da okntrolišemo. To da se nije desilo za novogdišnju noć možda i ne bi bilo, a možda bi i bilo. Drago mi je što smo ostali u sličnom odnosu, nije baš kao pre... Vidim da je njoj više neprijatno, a nadam se i siguran sam da ćemo da se vratimo na odnos koji smo imali. Ona je žensko i kad se rade te stvari više se ovde osuđuju nego kod muškaraca i razumem da joj je neprijatno i ne bi bilo normalno da joj je prijatno. Ona isto kao i ja na vezu gleda drugačije. Ja nisam pristalica da se u vezu uđe, pa tek onda da se upoznajemo. Moraš prvo da upoznaš čoveka, a to nisam gledao kao mlađi, sad sve više obraćam pažnju na te stvari. Znam da me ljudi gledaju kao sprdnju, ali drugačiji sam kad je veza u pitanju. Pošto ni ona, a ni ja nemamo emocije apsurdno mi je da pričamo o vezi. Mislim da bi veza samo pogoršala naš odnos, ali ne kažem da nekad u životu neće doći do toga - pričao je Đukić.

- Uvek si pričao da Maja i ti imate istu energiju, da ti ona prija na drugačiji način, pa mi nije jasno što bežiš od stvari u kojima se poklapate? Nije jasan period upoznavanja koji čekaš da se dogodi - dodala je Maša.

- Ja volim kad se mi sprdamo, volim kad se neko upali da se raspravlja i ne volim da sedim i ćutim. Volim ljude sa energijom i kad ih vidiš da se nasmeješ, takva je Maja. Strast postoji i privlaćnost, ali u svakom odnosu je strast na početku. Suprotnosti se privlače, ali se ne zadržavaju. Maja je rekla jednu rečenicu u odabranima koja mi i dalje odzvanja u glavi, kad ju je Janjuš pitao zašto me nije grebala ona je rekla da prema meni nema emocije - rekao je Filip.

- Oni od mene hoće da naprave ludaču. Ovaj šareni ima 40 godina u g*zici, a gde mu je ozbiljna veza? On pravi od mene ludaču koja pravi haos, a ja samo hoću da se ogradim od toga jer će muškarci da me shvate pogrešno. Ja sam ono što u meni budeš, kad osetim nepravdu reagujem, a kad je neko prema meni divan kao što je bio Cica i ja sam. Tako da pozdrav za Čorbu i Stanislava - pričala je Maja.

- Napad koji Maja trpi od bivših devojaka da li je opravdan jer je i ona njih komentarisala? - pitala je Maša.

- Jeste. Ja Maju gotivim, ali bila je i ona oštra i ne može sad da očekuje da one budu blage. Slažem se da niko ne treba da je vređa, ali ako hoće da komentarišu mogu - pričao je Filip.

