Smeje mi se ceo svet, a čak je nisam ni... Bora van sebe zbog haosa sa Anastasijom, opleo za sve pare po njoj! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Bora Santana ne može da dođe sebi zbog haosa koji već dva dana ima sa Anastasijom Brčić, pa je bez dlake na jeziku rekao sve što mu leži na duši.

- Misliš da je meni drago što su ovo njeni gledali, a slava kod kuće? Cepa mi se srce, ali morao sam da j*bem mamu u p*čku i njoj i njemu. Ona se na meni istresa - govorio je Bora.

- Najbolje da nemate kontakt - dodao je Filip.

- Glava me boli od odabranih. Mi niti spavamo, niti se vatamo, znaš ono kad se nekoga zaželiš. Ona meni vodu nikad nije donela, koje je to g*vno. Šta traži ona sa mnom? Ja sam njoj rekao da nećemo da budemo zajedno, nemam emocije, niti se nešto ljubimo, niti me grli. Šta će mi to koji k*rac? Ona mene čupa za kosu i smeje mi se ceo svet, a čak je nisam ni j*bao. Imaš ribu i d*kaš k*rac, pa gde to ima na svetu? Bolje da nemam nikoga. Da li treba da mi pišu da Bora smrdi? Pa bolje da mi pišu kako im je Bora j*bao mater - nastavio je Santana.

Autor: A. Nikolić