AKTUELNO

Zadruga

Nisi jedini: Janjuš ne može da poveruje da je Maja presudila njegovom braku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Marko Janjušević Janjuš priznao je da i dan danas ne veruje da se razveo zbog Maje Marinković, a ona mu je odmah uzvratila žestokom paljbom.

- Ja i dan danas ne mogu da verujem da sam se razveo zbog tebe - rekao je Janjuš.

- Nisi jedini - dodala je Maja.

pročitajte još

Otvorio sve karte: Filip konačno bez kočnice progovorio o Maji, pa priznao zašto je bolja od svake utorak devojke! (VIDEO)

- Ja i dalje ne mogu da verujem, ali šta ću idem na zaj*banciju - pričao je Janjuš.

- Razveo si se zbog sebe, a na meni se slomilo. Što me zovete i dalje ako sam toliko loša? Što si kvaran? Zauzeti, što me gledate? - pitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikad se više neće ponoviti Maja Marinković. Ne postoji više niko ko će da bude Maja Marinković, takvu budalu više nikad neće da nađu. Pozitivno mislim, non stop si pozitivna. Ove godine si meni top, nikad bolji odnos nije bio nego ove godine i to jer ja tako hoću - govorio je Janjuš.

- Kako ja tako loša sa svima vama dobrima? Šta meni fali? Dobar sam čovek, glupo je reći za sebe, ali imam kvalitete. Za svoje godine sam jako uspešna. Šta hoće ovi muškarci od mene? 40 godina i nesređeni životi, a gde su vama stabine veze? - govorila je Maja.

pročitajte još

Boginja samo što ne eksplodira od sujete: Ne može da podnese što Đukić izdvaja Maju od svih utorak šema, pa laje o njoj po svim ćoškovima! (VIDEO)

- Šareni, ajde da priznaš vezu - rekao je Dača.

- Sa kim da budem? Suze da briše jer se plače za bivšim? - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Tu sam da te vratim na pravi put: Janjuš ne može da odoli Aniti koliko je dobra, spreman da uradi sve za nju! (VIDEO)

Zadruga

Peckanja ne prestaju! Maja nije mogla da se suzdrži, žestoko ukanalila Asmina (VIDEO)

Domaći

Rođendan za pamćenje! Toša i Janjuš raspametili Kačavendu poklonom, ona ne može da dođe sebi od smeha (VIDEO)

Zadruga

MAJA SVE VREME GOVORI ISTINU: Asmin priznao da sumnja da je Dača zaljubljen u njega (VIDEO)

Zadruga

Napravio si mi pakao: Maja ne dolazi sebi posle vrele noći sa Filipom, on jedva čeka da je gaze za stolom! (VIDEO)

Zadruga

Nesvakidašnja scena: Mina se popela Viktoru na glavu, ali bukvalno! Ne može da jede na miru (VIDEO)