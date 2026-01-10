Nisi jedini: Janjuš ne može da poveruje da je Maja presudila njegovom braku! (VIDEO)

Hit!

Marko Janjušević Janjuš priznao je da i dan danas ne veruje da se razveo zbog Maje Marinković, a ona mu je odmah uzvratila žestokom paljbom.

- Ja i dan danas ne mogu da verujem da sam se razveo zbog tebe - rekao je Janjuš.

- Nisi jedini - dodala je Maja.

- Ja i dalje ne mogu da verujem, ali šta ću idem na zaj*banciju - pričao je Janjuš.

- Razveo si se zbog sebe, a na meni se slomilo. Što me zovete i dalje ako sam toliko loša? Što si kvaran? Zauzeti, što me gledate? - pitala je Maja.

- Nikad se više neće ponoviti Maja Marinković. Ne postoji više niko ko će da bude Maja Marinković, takvu budalu više nikad neće da nađu. Pozitivno mislim, non stop si pozitivna. Ove godine si meni top, nikad bolji odnos nije bio nego ove godine i to jer ja tako hoću - govorio je Janjuš.

- Kako ja tako loša sa svima vama dobrima? Šta meni fali? Dobar sam čovek, glupo je reći za sebe, ali imam kvalitete. Za svoje godine sam jako uspešna. Šta hoće ovi muškarci od mene? 40 godina i nesređeni životi, a gde su vama stabine veze? - govorila je Maja.

- Šareni, ajde da priznaš vezu - rekao je Dača.

- Sa kim da budem? Suze da briše jer se plače za bivšim? - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić