Napravio si mi pakao: Maja ne dolazi sebi posle vrele noći sa Filipom, on jedva čeka da je gaze za stolom! (VIDEO)

Hit razgovor!

Filip Đukić došao je kod Maje Marinković u kući Odabranih, a onda su počeli da razgovoraju o njihovom odnosu i vreloj noći koju su sinoć imali.

- Boginja je htela da upadne u rehab. Nemoj da se smeješ i da mi praviš neprijatne situacije - govorila je Maja.

- Šta te ja uvaljujem majmune? Kakav debil, ti se sama uvaljuješ - smejao se Filip.

- Napravio si me pakao i srušio moje dostojanstvo od četiri meseca - govorila je ona.

- Sad će da te us*ru - rekao je Đukić.

- Samo se ti smej, usr*ću ja tebe. Mene si našao, pa nisam ti ja ove, p*čko - pričala je Maja.

- Kako će da te us*ru za stolom - nastavio je da se smeje Filip.

- Ja ću da kažem da se ništa konkretno nije desilo i da nam je falila jedna scena u filmu, pa da iseku. Kako se ti uvek za mene zakačiš? - govorila je Maja.

- Što me nisi oterala? Nije bitno da li se ja zalepim, nego što ti pristaneš. Ja sam ti sad kriv - pričao je Đukić.

- Iskoristio si moj trenutak pijanstva. Ti si folirant - rekla je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić