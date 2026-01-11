AKTUELNO

Zadruga

Želeo je samohranoj majci diskvalifikaciju: Miljana ironijom i sarkazmom sasula Anđelu sve u lice, pa stala uz Aneli: Sva trojica bivših... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nemam jednu ružnu reč da kažem za Anđela, nikada ništa nije slagao za mene, nije bezveze zabarakadirao izolaciju, hteo da me gađa kamenjem, ja sam sve to sanjala. Nikada nije bio ljubomoran na mene, on je neko ko se ne ističe po tome da bude u svemu najbolji, iako ga jedna muška osoba gura i podržava. Nema razloga da mu natrljavaju na nos da nije pobedio preko SMS, ima vremena, pobediće. Kladio se sa Ivanom Marinkovićem da će pobediti, tako da smatram da ovakav čovek koji je jako srčan i inteligentan, koji je u sukobima samo sa muškarcima, sa ženama ne. On ulazi u sukob sa Asminom, Janjušem, uglavnom sa muškarcima, nikada se nije dogodilo da želi samohranoj majci diskvalifikaciju! Što se tiče ponašanja i kodeksa, mogu da kažem da je izgrađena ličnost. To što ja kažem da je biseksualac, to je moje ludilo i to što sam nemoćna, mislim da ga samo jedne žene intresuju - rekla je Miljana o Anđelu, a onda se osvrnula na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Aneli, meni nekada bude žao kada skoče na nju sva tri njena bivša partnera. Janjuš je iskoristio ovu situaciju sa Asminom i Lukom da se opere, to je iskoristio. To je čovek koji je nju pokušao da verbalno unakazi, to je čovek zbog kog je otišla na kiretažu. On se borio do zadnjeg atoma da to izvrši. Sećam se da je nije ni ispratio na kiretažu, tako da, kada se on liže sa Asminom, baš lepa slika, a obojica su opštili sa njom. Uvek ću stati uz ženu i da je najgora, jer kada vidim ovo da se njih trojica udružuju...Ja se sa ovakvim kalibrom ličnosti ne komentarišem i ne mogu. Jadno, mizerno i bedno od strane tri muškarca koji su bili sa njom, kako skaču, kako traže kadar preko nje, Luka namerno pravi lapsus, jedva čeka da ode s njom u izolaciju. Dno dna! Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekla je Kulićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Bez dlake na jeziku! Miljana izvela Terzu, sasula mu sve u lice, pa udarila na Milicu: Mene ona naziva bolesnicom, TRUDNI OLOŠ! (VIDEO)

Domaći

''Kad god bude pogledala u dete, setiće se tebe, TO DA ZNAŠ!'' Kačavenda sasula Terzi sve u brk, 'lupila mu šamar' realnosti, pa stala uz Sofiju (VIDE

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Kačavenda rešeta malim budžetima, svima sasula sve u lice (VIDEO)

Zadruga

Vratila joj milo za drago: Lejdi Di sasula Matoroj sve u lice, Tomićeva spustila glavu (VIDEO)

Zadruga

Šta ti misliš da sam ja MUTAVA?! Sofija postavila Terzu na mesto, Milosava sasula Ivanu sve u lice, pa otkrila da je shvatila da je KVARAN (VIDEO)

Domaći

Dva prevaranta, sve su se dogovorili da bi i ona ušla: Aneli ne krije povređenost zbog Alibabinih postupaka, pa raspalila po Staniji: Jedva čekam da j