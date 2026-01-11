Želeo je samohranoj majci diskvalifikaciju: Miljana ironijom i sarkazmom sasula Anđelu sve u lice, pa stala uz Aneli: Sva trojica bivših... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić.

- Ja nemam jednu ružnu reč da kažem za Anđela, nikada ništa nije slagao za mene, nije bezveze zabarakadirao izolaciju, hteo da me gađa kamenjem, ja sam sve to sanjala. Nikada nije bio ljubomoran na mene, on je neko ko se ne ističe po tome da bude u svemu najbolji, iako ga jedna muška osoba gura i podržava. Nema razloga da mu natrljavaju na nos da nije pobedio preko SMS, ima vremena, pobediće. Kladio se sa Ivanom Marinkovićem da će pobediti, tako da smatram da ovakav čovek koji je jako srčan i inteligentan, koji je u sukobima samo sa muškarcima, sa ženama ne. On ulazi u sukob sa Asminom, Janjušem, uglavnom sa muškarcima, nikada se nije dogodilo da želi samohranoj majci diskvalifikaciju! Što se tiče ponašanja i kodeksa, mogu da kažem da je izgrađena ličnost. To što ja kažem da je biseksualac, to je moje ludilo i to što sam nemoćna, mislim da ga samo jedne žene intresuju - rekla je Miljana o Anđelu, a onda se osvrnula na Aneli:

- Što se tiče Aneli, meni nekada bude žao kada skoče na nju sva tri njena bivša partnera. Janjuš je iskoristio ovu situaciju sa Asminom i Lukom da se opere, to je iskoristio. To je čovek koji je nju pokušao da verbalno unakazi, to je čovek zbog kog je otišla na kiretažu. On se borio do zadnjeg atoma da to izvrši. Sećam se da je nije ni ispratio na kiretažu, tako da, kada se on liže sa Asminom, baš lepa slika, a obojica su opštili sa njom. Uvek ću stati uz ženu i da je najgora, jer kada vidim ovo da se njih trojica udružuju...Ja se sa ovakvim kalibrom ličnosti ne komentarišem i ne mogu. Jadno, mizerno i bedno od strane tri muškarca koji su bili sa njom, kako skaču, kako traže kadar preko nje, Luka namerno pravi lapsus, jedva čeka da ode s njom u izolaciju. Dno dna! Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekla je Kulićeva.

Autor: Nikola Žugić