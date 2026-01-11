AKTUELNO

Zadruga

Kakva majka, takva ćerka, BEZLIČNE: Sunčica rastavila Aneli na činioce, Jakšićka nahvalila Anđela kao nikad: Lep, zgodan i neophodan (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sunčici Bajić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Meni je poseta dosta ostavila utisak. Kakva majka, takva ćerka, njena majka je pokazala da je bezdušna. Da padaju komete, ja bih prišla detetu. Čovek koji žudi za zagrljajem detetu, ti ponosno kačiš sliku deteta. Treba da te bude sramota! I dalje mislim da si pokvarena, namazana, tvoja majka je ušla mirnim stavom, pokazala si da nemaš poštovanja. Tvoja majka je spustila loptu jer je očekivala da će Asmin prvi da napadne, pa si sama pozivala na raspravu, da ti i tvoja mama budete mirne i staložene, da ispadne kako vas drugi napadaju. Zgadila si mi se u poslednjih par dana. Ostavljam Anđela, šaljem Aneli - rekla je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli mi je simpatična i zanimljiva, sve ono što je pozitivno kod nje, nemamo priliku da vidimo. Anđelo i ja provodimo slobodno vreme u pabu, teme su nam nevezane za rijaliti, meni je Anđelo jako duhovit. Drago mi je što se družim sa njim, možda se nešto promeni. Sladak si, lep si. Lep, zgodan i neophodan. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

