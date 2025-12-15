AKTUELNO

Zadruga

Varnice pršrte na sve strane! Dačo razotkrio flert Anđela i Aneli, Ranković indirektno priznao sve: Nikad ovoliko veš nisam prao (VIDEO)

Opa!

Varnice između Anđela Rankovića i Aneli Ahmić su sve učestalije, a Dačo Virjević ih je sad raskrinkao do srži.

- Ja se smejem kao i ti, ali to je sve drugarski. Ležim ja i dolazi Dača ovde, a on kaže: "Za koga je Anđelo otišao, bićete vi jedno iza drugog" - rekla je Aneli.

- Evo ga... Dođi! - rekao je Anđelo.

- Ja sam rekla da se jedino družim sa Anđelom i sa njim, a on mi kaže da se sa Anđelkom muvam. Posle mi je sve rekao šta žu da kažem - rekla je Aneli.

- Ja sam uvek govorila da je Anđelo dobar momak. Ja perem veš višđe nego ikad, reko pomisliće ljudi da je to zbog nje. Ovoliko veša nisam prao ne prati. Nadoknadićemo kapućina na Kubi - ubacio se Anđelo.

