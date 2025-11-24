Sad je sve jasnije: Aneli i Asmin preko igre istine opipavaju teren za pomirenje, Durdžić jednim odgovorom sve zbunio (VIDEO)

Opa!

Tokom popodnevnog odmora Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su igrali Igru istine u izolaciji.

- Kako se osećaš poslednjih pet dana? - pitao je Asmin.

- Savršeno. Kako se ti osećaš? - pitala je Aneli.

- Bezveze - rekao je Asmin.

- AJmo igru istine da igramo. Je l' ti drago što su produžili izolaciju? - pitala je Aneli.

- Nije zbog tebe, ali ne spavam sa 50 ljudi - rekao je Asmin.

- Ja bih poslala tebe i Maju kad bih bila vođa - rekla je Aneli.

- Maja se loži na Luku - rekao je Asmin.

- Ne. Poslala bih Anitu i Luku. Ti i Maja ćete zajedno završiti kroz mesec dana - rekla je Aneli.

- Nikad - rekao je Amsin.

- Posle Nove godine tri dana ćete završiti zajedno. Bi ona, boli nju ku*ac za Staniju - rekla je Aneli.

- Nije sigurna u mene. Sve pršti od energije, ali ne sa Majom. Da li se tebi sviđa neko u kući? - rekao je Asmin.

- Ne - rekla je Aneli.

- Šta bi volela promeniti u Izolaciji? - pitao je Asmin.

- Ništa - rekla je Aneli.

- Je l' se osećaš bolje od kad si sa mnom u dobrim odnosima? - pitao je Asmin.

- Ne vređaš me. Da li ti je čudno što se nalaziš sa mnom u Izolaciji? - pitala je Aneli.

- Ne bih verovao da ću ikad ući ovde - rekao je Asmin.

- Da li bi voleo otići sa mnom i Norom na neko putovanje? - pitala je Aneli.

- Dok sam u vezi ne - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić