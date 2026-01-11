AKTUELNO

Zadruga

Kod Maje i Filipa ništa novo: 11. dan prepucavanja zbog vrele akcije, ona ga urniše zbog utorak devojaka! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sevaju varnice!

Maja Marinković i Filip Đukić započeli su novu turu provokacija u kući odabranih, a ona je jedva dočekala da ga proziva što ju je stavio u koš sa utorak devojkama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osramotio si me ovde i pakao napravio. Imale su 150 kilograma - rekla je Maja.

- Lezi na tog pokemona - dodoa je Đukić.

- A, pokemon ti smeta. Stavio si me u koš sa ovih zakržljalim chatgpt-om. Branili ste mi kupaće, a sad nosim šorts na pola d*peta - pričala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Maja Marinković

#filip djukić

