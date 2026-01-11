Upalio je kao hepo kockicu: Bora nahuškao Maju na sukob sa Boginjom, ona odmah razvezala jezik! (VIDEO)

Niski udarci!
Bora Santana upalio je Maju Marinković da se svađa sa Tanjom Boginjom, pa je ona odmah razvezala jezik.
- Što si ljubomorna na Maju? - pitao je Bora.
- Kako komentarišeš žensku osobu koja sebi dozvoli da ima 100 kilograma? - rekla je Maja.
- Đukić je rekao da si siroče, a ja samo kažem da si mala k*rava - pričao je Sale Luks.
- Majo, idi u odabrane da se svađamo malo sa bolesnicama - rekao je Bora.
- Neću, napadaju me bolesnice - dodala je Maja.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić