Zadruga

Upalio je kao hepo kockicu: Bora nahuškao Maju na sukob sa Boginjom, ona odmah razvezala jezik! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niski udarci!

Bora Santana upalio je Maju Marinković da se svađa sa Tanjom Boginjom, pa je ona odmah razvezala jezik.

- Što si ljubomorna na Maju? - pitao je Bora.

Trese se Bela kuća: Bora bljuje vatru na sve strane, žestoko zaratio sa Boginjom! (VIDEO)

- Kako komentarišeš žensku osobu koja sebi dozvoli da ima 100 kilograma? - rekla je Maja.

- Đukić je rekao da si siroče, a ja samo kažem da si mala k*rava - pričao je Sale Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, idi u odabrane da se svađamo malo sa bolesnicama - rekao je Bora.

Rasula se na komade: Anastasija roni suze nakon haosa sa Borom! (VIDEO)

- Neću, napadaju me bolesnice - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#Bora Santana

#ELITA

#Maja Marinković

#Tijana Stijelja Boginja

