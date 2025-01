Sevaju varnice između Sofije i Terze: Ona ga upalila kao hepo kockicu, ponovo zaratili! (VIDEO)

Danas ne prestaju da se prozivaju!

U toku je specijalna emisija sa voditeljom Darkom Tanasijevićem. On je takmičarima "Elite" spremio posebna pitanja o životnim odlukama, na koja treba iskreno da odgovore. Na Darkova pitanja odgovorio je Danijel Dujković Munjez.

- Da li ste nekada doneli brzopletu odluku? - glasilo je pitanje.

- Mnogo, sve mi je bilo brzopleto. Jednom dečku sam slomio nos da zaštitim prijatelja, sudim se pet godina, a onda je taj prijatelj rekao da ništa nije video - rekao je Munja.

- Koja brzopleta odluka vas je najviše koštala u životu? - glasilo je pitanje.

- Pa ako se držimo rijalitija to je Stefani, nismo pazili i evo šta se dešava. Ne kažem da je loše donela, ali vučem posledice - odgovorio je Munja.

Sledeći je odgovarao Borislav Terzić Terza.

- Da li ste nekada doneli brzopletu odluku? - glasilo je pitanje.

- Sve odluke su mi brzoplete. To je svakako kad sam ustao ovde i ostavio Milicu. Znam da je Sofija htela da se skloni od mene i rekla mi je: "Ako budeš želeo da prekineš možemo da nastavimo da se družimo", a ja u tom trenutku nisam razmišljao o posledicama. Trebao sam da sednem i razmislim koja je to težina i šta ja gubim. Ja sam to olako shvatio kao i druge stvari. Dobio sam dete nisam srećan, nisam ispunjen, nisam je video, nisam je uzeo u ruke - pričao je Terza.

- Koja brzopleta odluka vas je najviše koštala u životu? - glasilo je pitanje.

- Ovo je najgora stvar i tek će da me košta - odgovorio je Terza.

- Samo da dodam da je 34 puta rekao "ovaj", a ja sam to izbacila - dodala je Sofija.

- Drago mi je da sluša šta ja pričam - poručio je Terza.

- Ja prvi put slušam, nikad ozbiljniji nije bio. Ti si lažna zavesa - govorila je Sofija.

- Ja sam krenuo da prođem, a onda ide namerno tu. Obukla je čarape i samo diže trenerkum, to je čista provokacija - dodao je Borislav.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić