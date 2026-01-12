DALI SVOJ SUD: Dača i Maja otkrili šta misle o ratu Terze i Milice! Bez ustezanja iskazali svoje mišljenje! (VIDEO)

Nisu se libili da iskažu svoj stav!

Maja Marinković i Dača Virijević razgovarali su sa Borislavom Terzićem Terzom o krštenju njegove ćerkice Barbare, na kojom se posvađao sa svojom bivšom partnerkom Milicom Veličković.

- Dete na kraju ipašta. Ako vam nije išlo, nije, ne treba da se prepucavate oko deteta - kazala je Maja.

- Krštenje deteta se pamti čitavog života. Ako Milica nije mogla da sačeka da prođe taj dan makar, da sačeka priliku da ti kaže šta ima...ja ne znam - dodao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.