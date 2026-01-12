AKTUELNO

Zadruga

DALI SVOJ SUD: Dača i Maja otkrili šta misle o ratu Terze i Milice! Bez ustezanja iskazali svoje mišljenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu se libili da iskažu svoj stav!

Maja Marinković i Dača Virijević razgovarali su sa Borislavom Terzićem Terzom o krštenju njegove ćerkice Barbare, na kojom se posvađao sa svojom bivšom partnerkom Milicom Veličković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dete na kraju ipašta. Ako vam nije išlo, nije, ne treba da se prepucavate oko deteta - kazala je Maja.

- Krštenje deteta se pamti čitavog života. Ako Milica nije mogla da sačeka da prođe taj dan makar, da sačeka priliku da ti kaže šta ima...ja ne znam - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

RAZVILI SVOJE TEORIJE: Asmin i Dača do detalja izanalizirali ponašanje Aneli i Maje, evo do kakvih su zaključaka došli! (VIDEO)

Zadruga

NJOJ ŽELE DA VIDE LEĐA! Odabrani otkrili ko im se GADI, pa ovu UČESNICU izglasali kao NAJVEĆE ZLO! (VIDEO)

Zadruga

Grmi, seva: Odabrani žestoko počeli svoje nominacije, Mića otkrio koliko je kivan na Maju, Terza iskazao najdublje gađenje prema Bojani! (VIDEO)

Zadruga

'AKO NE VOLIŠ SEBE, NIKO DRUGI NEĆE!' Milena sasula Ša u lice GORKU istinu, pa se obratila Aneli i priznala kako gleda na njen odnos sa Janjušem: NIJE

Zadruga

Novo pismo Velikog šefa: Još jedna anketa u Eliti, evo šta učesnici sad biraju! (ANKETA)

Zadruga

Novo pismo Velikog šefa: Još jedna anketa u Eliti, evo šta učesnici sada biraju! (ANKETA)