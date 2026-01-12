U Kotež mi neće kročiti noga: Teodora sigurna u budućnost s Bebicom samo ako je onako kako je zamislila, pa progovorila o Đukiću i Maji (VIDEO)

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Teodorom Delić.

- Šta ima Teodora, kako je sa Bebicom - pitao je Darko.

- Evo ništa, dobro funkcionišemo. Imali smo tih par razmirica, ali sada normalno funkcionišemo. On je sada još opterećeniji, em što je bio opeterećen. Nije stekao poverenje u potpunosti, što je i logično. Ja ne znam što laže te gluposti, kažeš lepo: "Ne verujem joj i dalje", ja mogu da kažem da mu ne verujem za neke stvari. Dešavaju se te situacije, prođem ja, prođe on, on gleda da li ću ja da pogledam. To me smara i guši me, ja sam mu to rekla - rekla je Teodora.

- Je l' se gledate opet - pitao je Darko.

- Ne, ni ne vidim ga da je tu u kući, totalno se mimoilazimo, nije mi u vidokrugu...Jeste i dalje kamen spoticanja, a i moja majka sve što je rekla, ona je meni dosta toga rekla. Ona navija za Đukića, da, ali nevezano za to, rekla mi je za Nenada da su se javljali neki ljudi, da ću ja imati problem sa njim kada izađem - rekla je Teodora.

- Je l' ti vidiš da ćeš imati budućnost sa Nenadom - pitao je Darko.

- U ovom trenutku, ako je sve kako sam ja zamislila, možemo da imamo budućnost. Ako bude sve okej sa mojima, sve okej sa njegovima, ako budem živela tamo gde ja budem želela. Rekla sam da se u Kotež više ne vraćam, on to vrlo dobro zna, to je nešto što je prvo što ću uraditi, da mi tamo ne kroči ni noga - rekla je Teodora.

- Kako gledaš na sve ovo što se zbilo između Filipa i Maje - pitao je Darko.

- Kada sam se ja mirila sa Nenadom, on je rekao da je Nenad ispao u pravu, ja sada mogu da kažem da su ostali ispali u pravu, znači da je do toga moralo da dođe. Između njih se videla privlačnost, znala sam da Maja laže kada je rekla da nije bilo ništa, pa ostavi prostora osmehom...Neće da bude sa njom jer ne oseća emociju prema njoj - rekla je Teodora.

- Je l' ti imponuje što je on tebe onomad izdvojio iako se mnogo manje znate nego što se znaju on i Maja - pitao je Darko.

- Pa dobro, to je osetio u tom trenutku, tu neku jaku privlačnost. Možda bi i mi završili tako, nikada se ne zna šta bi bilo, a što se njih tiče, to je bilo očigledno da će se desiti - rekla je Teodora.

- Kako komentarišeš ovo između Comare i Terze nakon što se Terza vratio sa krštenja - pitao je Darko.

- Ako je istina što je Terza ispričao, onda je ona najveći hodajući blam, katastrofa! Na Elitoviziji je pokazala sujetu, ona je žena ljubomorna i na lepu devojku...Generalno, Terzine devojke uvek imaju problem sa mnom. Ne, ona je toliko isfrustrirana i sujetu je pokazala, da je to katastrofa. Sofija mi je isto dno dna, katastrofa...Milica nije dostojanstvena, ni ne trudi se da bude, a ova se trudi da bude. Onda mi je bolja ova koja se ne trudi, nego ova koja se trudi i ljigavo glumi da je dostojanstvena. Ja sam s dostojanstvom na "vi" - rekla je Delićeva.

Autor: Nikola Žugić