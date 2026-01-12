Pere se jer je min*a: Kačavenda progovorila o Janjušu, urnisala Zoricu Marković, pa postavila Anu Ćurčić NA MESTO: Podsećam je da sam je ja učila kako da uđe u rijaliti (VIDEO)

Rešeta kao i uvek!

Nakon priloga u kom je prikazan odnos Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, Darko Tanasijević, voditelj, u Šiša baru porazgovarao je sa Milenom.

- Kakav ti je odnos sa Janjušem - pitao je Darko.

- Jesmo, izmirili smo se (smeh)...Što se njega tiče, on je rekao da je to bilo u afektu, mene to ne vređa i ne može niko da me uvredi sa tim. Fino sam mu ja uzvratila, moglo je to i mnogo gore. Meni manje-više to bilo smešno, on me zna bolje i mogao je gore da me uvredi da je hteo, pa je iskoristio te neke vređalice koje meni nisu vređalice. On se pravda time da kada mu nešto kažem, njega to zaboli puta osamsto, pošto sam mu ja više draga osoba u rijalitiju, a ja, sve što sam mu rekla, izvređala sam ga namerno - rekla je Kačavenda.

- Nikom nije jasno u kakvom si ti odnosu sa Anđelom, hajde to objasni - rekao je Darko.

- Anđelo je neiskren u odnosu sa mnom lepo sam rekla da je taktičan, na to se smrtno uvredio. 10 minuta je trajalo njegovo odgovaranje. Mišljenje koje sam stekla o njemu, to je tako. Tačno sam skontala moju Tanju, hajde da se izvinim jednom što sam ga, kako on kaže, uvukla, pominjući njegov i Anitin odnos. To sam iskreno uradila, ne bih mu se lično nikada izvinila jer je imao prilike da razgovara sa mnom. U sledećoj raspravi koju je opet on počeo, rekao je: "Mene to ne intresuje". Da je želeo, u narednih par dana je mogao da sedne i da kaže: "Što si to rekla?", tada bih mu možda istinski rekla "izvini". Međutim, odnos prema meni se nastavio isti, ima nešto, neka vrsta netrpeljivosti sa njegove strane, ne sa moje, a ja ćutim, sedim i čekam i posmatram. S njegove strane ništa nije iskreno, a mislim da je njegov cilj da bude u sukobu sa mnom. Nakon toga, već nekoliko puta je nešto komentarisao, kada god smo Janjuš i ja imali sukob, on je skakao i ubacivao se - rekla je Kačavenda.

- Tebi je Nova godina počela sa žestokim suočavanjima, prvo Ana Ćurčić, a onda i Stefan Karić. Kakve utiske nosiš iz suočavanja sa Stefanom - pitao je Darko.

- Onog dana je rekao: "Zašto ti mene nisi pozvala telefonom?", okej, zašto ti mene nisi pozvao kada se provukla priča oko poruka?! Čula sam kao da sam izdala Đedovića i da sam se šlihtala Kariću, ja sam njega zgotivila i kraj priče, njegov rat sa Markom neka vodi on sa Markom. Taj dan nisam imala nikakvu inspiraciju, mogla sam da se nastavljam sa njim, nisam imala želju. Krivo mi je, jer da nije bio cirke, možda ne bi odreagovao onako kako smo se vređali. To njegovo o Osmanu, izvini molim te, mogao si i ti da me zoveš - rekla je Kačavenda.

- Da li misliš da se Zorica Marković pere od Ane Ćurčić - pitao je Darko.

- Zato što je mindža, ova je nasankala kao konja. Više puta sam provalila da budno prati dešavanja u rijalitiju, zna da zarađujem pare i da poštujem pravila. Što se mene lično tiče, pazi ulazak kao gost kod Zorice, ona okrenula ploču, ona sa Zoricom provela dva i po minuta. Ona i Zorica nisu nikakve drugarice, pokušala je da uvuče priču da me Zorica kao gazi. Mene Ana jako dobro zna i zna da ja ne je*em sistem. Pokušala je, videla je da ne ide, Ana ušla i usr*la se. Mislila je da će biti neko ludilo, ušla i kao: "Molim za tišinu", samo da podsetim, ja sam te spremala za taj ulazak u šesticu - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić