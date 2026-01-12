AKTUELNO

Zadruga

Žestoko! Dača provalio pozadinu Aneline podrške Asminu u odnosu sa Dušicom, Jakšićka otkrila šta se dešavalo u izolaciji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi reči!

Lepi Mića sledeće pitanje postavio je Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala odnos Dušice Đokić i Asmina Durdžića.

- Mislim da je ovo pravi Asminov izbor, nikakvo teranje inata. Smatram da su mi jedno za drugo, ne vidim ništa loše, Dušica je lepa žena, ne znam šta je sa Dačom, šta si se koji ku*ac uzbudio - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta hoćeš ti pizd*rino?! Nemoj da počnem da pričam o tebi - rekao je Dača.

- Dušice, šta ste imali?! Okej, neka nastave, jer ako sada staneš i povučeš se, bićeš kao i ja iskorišćena na kraju - rekla je Aneli.

- Znaš zašto Aneli ovako komentariše, jer Asmin nije izabrao Maju, a to joj je najbitnije - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da je negde vratiti vreme, volela bih da su Asmin i Maja imali nešto, ali najviše zbog Stanije, to je za Staniju poniženje, ali ja znam od početka da Maju ne zanima Asmin - rekla je Aneli.

- Jakšićka, šta se desilo u izolaciji - pitao je Mića.

- Družili smo se svi zajedno, smejali smo se i zezali smo se. Aneli nije igrala, ali nije bilo zle krvi. Sve je bilo u redu, nikad bolja izolacija - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

'NISAM PROSTAKUŠA I ULIČARKA KAO ONE!' Miljana osula rafalnu paljbu po Milici Veličković, otkrila da je u odnosu sa Darijanom SVE BOLJE, pa otkrila št

Domaći

Zvao me je da im čuvam decu, a... Babejićka progovorila o RASKOLU Kristijana i Kristine, evo šta se dešavalo (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti! Luka totalno podivljao, ušao u crveno, pa rastavio Aneli na činioce: Ona jaka žena?! Po čemu?! Ona ne može da se nosi sa... (VIDEO)

Zadruga

Ipak mora da istračari! Dača napljuvao Jovanu Mitić zajedno sa Sarom: Kakvi su ovo debili?! (VIDEO)

Domaći

Ovo je njihov kraj! Bebica i Teodora na stubu srama, Dača ih raskrinkao kao nikada (VIDEO)

Domaći

Keru jedan, grebao bi ti na kapiji da sam ti tamo: Nakon brutalnog sukoba Dače i Maje, oglasio se bivši farmer, pa žestoko udario na Virijevića (FOTO)