Žestoko! Dača provalio pozadinu Aneline podrške Asminu u odnosu sa Dušicom, Jakšićka otkrila šta se dešavalo u izolaciji (VIDEO)

Ne štedi reči!

Lepi Mića sledeće pitanje postavio je Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala odnos Dušice Đokić i Asmina Durdžića.

- Mislim da je ovo pravi Asminov izbor, nikakvo teranje inata. Smatram da su mi jedno za drugo, ne vidim ništa loše, Dušica je lepa žena, ne znam šta je sa Dačom, šta si se koji ku*ac uzbudio - rekla je Aneli.

- Šta hoćeš ti pizd*rino?! Nemoj da počnem da pričam o tebi - rekao je Dača.

- Dušice, šta ste imali?! Okej, neka nastave, jer ako sada staneš i povučeš se, bićeš kao i ja iskorišćena na kraju - rekla je Aneli.

- Znaš zašto Aneli ovako komentariše, jer Asmin nije izabrao Maju, a to joj je najbitnije - rekao je Dača.

- Da je negde vratiti vreme, volela bih da su Asmin i Maja imali nešto, ali najviše zbog Stanije, to je za Staniju poniženje, ali ja znam od početka da Maju ne zanima Asmin - rekla je Aneli.

- Jakšićka, šta se desilo u izolaciji - pitao je Mića.

- Družili smo se svi zajedno, smejali smo se i zezali smo se. Aneli nije igrala, ali nije bilo zle krvi. Sve je bilo u redu, nikad bolja izolacija - rekla je Jakšićka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić