Karambol u Eliti! Luka totalno podivljao, ušao u crveno, pa rastavio Aneli na činioce: Ona jaka žena?! Po čemu?! Ona ne može da se nosi sa... (VIDEO)

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević nakon razgovora sa Aneli Ahmić podigao je Luku Vujovića, kako bi on odgovorio na sve što je ona, prethodno, rekla.

- Na kom si ti to nivou, kada nisi na Anelinom - pitao je Darko.

- Strašno, šta ona priča, ona ne zna šta priča i šta radi, ona hoće da bude top, a ustvari je flop. Ona je htela da nadmaši onu Dalilu, kao to je vanserijska ljubav, pa Stanija je mala maca, ona je očekivala. Ona je sve planski uradila, ona je režiser, glumac, scenarista, klapu drži, sve ona radi. Ona jaka žena?! Po čemu?! Ona ne može da se nosi sa činjenicom kada joj neko kaže da neće da bude sa njom i da nema emocije, pa je ovde nosi obezbeđenje. Prvi dan hoće da dođe Nora, drugi dan neće da dođe Nora. Ona je ovde mesec i po dana, šta je ona sebi dozvolila ovde?! Evo ja sam najgori, ali se dozovi pameti! Nisam je ja povezao sa Janjušem da bude povezana, nisam je ja spojio sa Asminom. Njena porodica je bila najviše protiv toga da ona bude ovde, raspravralja se Grofica sa njom oko toga. Što ne kaže da je taj čovek rekao da je Luka najbolji čovek na svetu?! Sve samo da me ponizi i unizi - rekao je Luka.

- Kako je sljuštila tvoje pare sa kartice - pitao je Darko.

- Sramotno mi je što uopšte pričam o bilo čemu, ali kada ustane i kaže: "On je podrške platio da jedemo", onda kaže: "Drug mu je platio da ide na more", ja se ne ponosim time što je moj drug platio račun u izlasku, ona bi iskoristila to da ja ne bih imao, a kako je drug imao da plati. Naravno da sam ja plaćao - rekao je Vujović.

- Mi smo dobili pare od podrške, a njegovoj mami su uplaćivali stalno, mi smo sve to trošili zajedno - dobacivala je Aneli.

- I sama zna na moru da smo potrošili četiri, pet hiljada. Te pare što je dala podrška, stajale su pare u fioci, a ona potencira na tome da sam ja kao krao patike i ostalo. Ona je ušla u sedmicu da iznese prljav veš, sada je pola demantovala...Nije ona jaka za mene, nego sam ja bio prejak za nju, a kako?! Tako što sam joj dopuštao sve i svašta - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić