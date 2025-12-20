Ne može da veruje! Kačavenda i dalje ne shvata kada se nakačila Janjušu na grbaču, kako on kaže, pa progovorila o RASKOLU sa njim (VIDEO)

Ne štedi reči!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu, kako bi prokomentarisala raskol sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Milena, kada si shvatila i zbog čega da te Janjuš sve vreme pravi budalom - pitao je Darko.

- Apsolutno nakon onoga što je izgovorio, rekla sam šta sam imala. Nakon što je izgovorio da sam polupana, pa na kraju da ne zna kako da me skine sa grbače, pa je dobio povratnu. Samo što ne znam kako, on ne želi da trpi neke uvrede. Kada sam rekla: "Idi u pi*ku materinu", on se vratio i seo, pa je me je pitao: "Da li si ti to meni rekla?", dođosmo do toga da je rekao svoje pravo mišljenje o meni. Kako to nije rekao ranije da mu se skinem s grbače, jer nisam primetila da sam mu na grbači - rekla je Kačavenda.

- Koliko ti smeta to što on od tebe pravi ljubomornu ženu koju gunđa, a nemaš osnovu to da radiš jer ste vas dvoje prijatelji - pitao je Darko.

- Da, sve je u pravu, ali umem i da se odlepim...Ne može ona da bude problem. Kako nisam nikada komentarisala Aneli ili Maju u tom smislu, koje su njegove bivše?! Ja kada sam joj rekla da ide od jednog do drugog muškarca, ona je ustala i rekla da sam joj rekla da je ku*va koja ide s ku*ca na ku*ac. Da sam htela tako da je uvredim, ne bi bilo rečeno da ide od jednog do drugog. Od one rasprave one i njene gde je već određeno vreme bilo provokacija, na koje ja nisam odgovarala sa njene strane, kada je bila tema prstenjačenje. Prvo je rekla, iako je tvrdila da nije, pa kada je Janjuš reaogovao, ona je rekla da je to čula. E, onda se ona ispravila, Janjuš je rekao da time ne vređa samo mene, nego i njega. Ona se sutradan njemu izvinila, to je legitimno i u redu, ja sam s tim okej, samo ja to nisam znala. Ja sam se s njim družila, prevazišli smo stvari iz sedmice, ne smatram se uvređenom time što je rekao, mogao je to i ranije da kaže, a to je da me skine s grbače - rekla je Milena.

- Šta te je sve slagao, kada kažeš da radi isto, a da laže - pitao je Darko.

- Ja ovde nemam šta da mrsim mu*a oko duda, ja 15 godina nemam. Ja se nisam ovde igrala ni na jedan način, ne želim da ulazim u dalju raspravu, kraj priče - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić