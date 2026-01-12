SVI NA PINK! Jovana advokatica počinje svoju PODELU BUDŽETA: Leteće perje! (VIDEO)

Ovo će biti interesantno.

Jovana Mitić advokatica postala je novi vođa "Elite 9", a na to mesto ju je postavila njena prijateljica Iva Stupar, koja je sinoć napustila rijaliti. Tim povodom Veliki šef im je danas poslao budžet, koji će Jovana respodeliti po sopstvenoj želji i preferencijama.

- Draga Elito, šaljemo vam novac za nedeljne troškove, 30 učesnika treba da dobije po 3.000, devet učesnika po 4.000, pet učesnika po pet hiljada dinara, vođa odlučuje ko dobija koliko novca - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.