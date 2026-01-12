PREFESIONALAC! Jovana krenula da priča o Aniti i Relji Popoviću, Luka je ZBUNIO JEDNOM REČENICOM I PREKINUO IZLAGANJE! Ona poručila: Otkopaj rupu i nabij glavu (VIDEO)

Sprečio dalje spekulacije.

Jovana Mitić advokatica dala je mali budžet Luki Vujoviću, dok je Aniti Stanojlović dala srednji budžet.

- Rekla si da mi nikad ne bi dala mali budžet, moje iskreno izvini ti ništa nije značilo - pobunio se Luka.

- Anita nisam podržala tvoj odnos sa Filipom, ti si majka i zbog deteta si ovde, ja to znam, a što se tiče odnosa tebe i Luke, meni si ti iskrenija u tom odnosu, meni si iskrenija, ne petljam se, ne žališ se. Možda nije trebalo, ali lepi ste kao par, lepo funkcionišete, nije trebalo jer to njihovo prijateljstvo dugo traje. Što se tiče priče koja se pominjala poslednjih dana... - krenula je advokatica, ali ju je Vujović prekinuo.

- Nisi fer jer treba da pričaš šta misliš o njoj, ne verujem da bi ona pričala o s*ksu tebe i Janjuša, ako poštuješ moju porodicu - rekao je Luka.

- Možda ti Anita on zabrani da komuniciraš sa mnom - rekla je Jovana.

- Oni koji su te vređali više, dobili su veliki - dobacio je Luka.

- Ja Lukinu majku znam dugo, poštujem je, to je žena koja je imala uspone i padove, mučila se za tu decu. Jako je ružno posebno za Sandru koja je besprekorna da dozvoliš da se svašta priča, a da braniš ovu ovde porodicu koju i ne poznaješ. Imaš neadekvatne reakcije za Petra i Sandru. Prva dva i po meseca nisam te uzela u usta, kad su te ogovarali ja sam ostavljala i poslednju cigaretu i izlazila, kako ne bih bila ni u jednoj priči kad te ogovaraju. Ti si ovde upadljiv, šaljiv, animirao si subotare, a kad je bilo to što je bilo unosio si mi se u facu, drao si mi se u uvo, sa onim genetskim mutantnom si me poslao u izolaciju, to ti neću oprostiti ništa. Uradio si nešto ružno, mnogo me zabolelao. Ja sam tih sedam dana preplakala tamo. Dobio si dva pisma za slavu, rekli su ti da mi se izviniš, to je to, rekla sam ti da ne želim da me poštuješ jer sam Biljanina prijateljica, ako me poštuješ to treba da uradiš zbog moje ličnosti. Ako to misliš da ja ne zavređujem poštovanje, to mi ne treba. A tvoje mišljenje nema veze sa Biljanom, Sandrom i Petrom. To kako si reagovao kad su ti dirali dete, mogu da kažem otkopaj rupu u dvorištu i zakopaj glavu povremeno - rekla je Jovana.

- Očekivalo se da ćeš da ispadneš, ja sam te poslao, bilo je dobro, jesam te izvređao, ali sam se i smejao, da bih te iznervirao da bi ti bila svađalica i bitna ovde. Moja majka zna da ja nikad nisam bio sa njenim prijateljicama koje su mojih godina - rekao je Luka.

Autor: R.L.