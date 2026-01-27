Karambol u Beloj kući: Luka shvatio da ga je Anita lagala sve o Relji Popoviću, stao na stranu Mine i Dače! (VIDEO)

Rasulo!

Tokom "Igre istine" došlo je do haosa kad su zaratile Anita Stanojlović i Mina Vrbaški i kad je na dnevi red ponovo došla njena navodna afera sa reperom Reljom Popovićem.

- Luka, šta misliš posle Mininog izlaganja? Budi iskren - rekao je Janjuš.

- Ja ću to posle emisije. Samo ću da kažem da Luka ništa nije znao, a ja sam joj rekao da mi prizna samo da mogu da je branim. Anđela je ovako slagala Gastoza za Pavla i autobus i onda joj ništa nije verovao. Ja mislim da je ona ovo ispričala njima - govorio je Luka.

- Luka, što je Nikolija otpratila Relju? Rekla nam je Jovana - rekao je Uroš.

- Ja i da sam bila sa njim to je pre Luke - rekla je Anita.

- Anita je bila u braku sa Matorom, Mine je izdala sve za devojku tu, a ona dolazi ovde i treći dan kaže Mini za tu priču. Ona je unakazila čoveka. Istina ili ne, priča se o tome - govorio je Janjuš.

- Poenta je da je devojka lagala i da ona mene sad laže. Ona se meni klela u sina i govorila da Dača laže. Nije mi jasna Mina koja govori Aniti da joj je žao i da treba da izađe iz odnos, a štiti je i govori da pozdravlja Relju sve vreme. Kakva si ti prema meni? Ona pozdravlja Relju, a meni govoriš da ja nisam fer - pričao je Luka.

- Ona njoj dolazi i govori joj da ti nisi fer prema njoj - dodao je Viktor.

- Ja sam rekao da Mina 100% zna za Relju. Ja sam pravi sprdnju i igrao uz "Limite". Ja sam rekao njoj ispašće da me lažeš i tu onda nema poverenja. Ona je stalno išla kad je tema Relja - rekao je Luka.

- Bio je "Šiša bar" i Anita je rekla da ide sa mnom da šeta i ja sam joj sve prenela da će Dača morati da kaže i da ja ne znam šta ću da radim jer neću moći da reagujem. Viktor je sve ovo rekao - pričala je Mina.

- Ja sam rekla šta me briga, reci da laže - rekla je Anita.

- Ona se meni zaklela i rekla: "Mina ovde ima nekog". Kad je ovde bila svađa ona nije htela da da ruku Viktoru i da ga poljubi. Ja zbog toga ne provodim vreme sa Viktorom - dodao je Luka.

- Da li veruješ sad da nije bila sa Reljom? - pitao je Mića.

- Ja od prvog dana sumnjam, pričaću posle. Viktore, da li si znao od prvo dana ovo za Relju? - rekao je Luka.

- Da - odgovorio je Viktor.

- Kakav si ti onda prijatelj? - pitao je Luka.

- Šta imam ja tebi da pričam? Ja sam bio tu kad je ona rekla da ti je sve ispričala - govorio je Viktor.

- Šta vas boli k*rac i da sam bila to je bilo pre njega? - urlala je Anita.

Autor: A. Nikolić