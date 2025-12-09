Sa 70 godina priča da će celog da ga stavi u usta: Matora obelodanila vruće razgovore Milosave i Jovana Rajića, nastao haos u Beloj kući! (VIDEO)

Rasulo!

U emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do ozbiljnog haosa kad je Jovana Tomić Matora iznela detalje razgovora Milosava Pravilović i Jovana Rajića iz kreveta.

- On je rekao Milosavi da neće da uđe u vezu, ali da prave šou. On je nas sve vreme ubeđivao da se Milosava sprda i da su se oni dogovorili da prave šou. Mi smo njemu danas svi držali lekciju i objasnili koliko je to degutantno. Ova žena se toliko degradira i ponižava, ali i on. Milosava je žena koja ima ćerke i godine, a ništa nije čudno da se to desi ženi u ovim godinama. Poenta je što je on hteo da održi odnos da ga boli k*rac, a da sa Milosavom ne uđe u vezu. Milosava sa njim želi bez zezanja da uđe u vezu - govorila je Matora.

- Ti si bezobrazan lik i igraš lik sa babom koja ima mozak malog deteta. Svi koji je šaljete da vam pere i kuva treba da vas bude sramota jer treba da je poštujete kao mamu. Ja sam se sa njom zezao pet dana i povukao sam se - dodao je Asmin.

- Mi smo njemu danas držali lekciju sve ovo što je Asmin rekao. Ja ne mogu da gledam kako mu žena traži k*rac, njih dvoje su za osudu - vikala je Matora.

- Nije istina - dodala je Milosava.

- Ja sam bila 100 puta tu kad je on njoj pravio lažne frke i kao bio ljubomoran - rekla je Kačavenda.

- Neko sa 70 godina da priča da će celog da ga stavi usta - nastavila je Matora.

- To nije istina - rekla je Milosava.

- Čuli smo, mi ležimo prekoputa! Pokazivala je da su joj brzi psti - dodala je Matora.

- On je meni pre dva sata rekao da sačekam 10 dana da se skloni. Ovo je sve dogovor i mi smo drugovi - govorila je Milosava.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić