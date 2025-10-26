Opšti haos u emisiji: Anđelo demolirao Luku! Alibaba poludeo zbog Vujovićevih slika sa Norom, Aneli javno POTVRDILA da ćerka nije njegova! (VIDEO)

Rasulo!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Luku sam upoznao ove sezone i u priči sa Asminom sam tebe kritikovao i njemu sam više verovao. Tebe sam više kritikovao, nikad me nisi uvredio. Kritikovao sam te najviše jer smatram da nemaš šta da tražiš po pitanju Nore u tom odnosu. Ti si sa njom bio par meseci, a onda si da bi ispao u njenim očima veći muškarac dopustio da se slikaš sa Norom, da je dovodiš ispred televizije i tu si napravio najveću grešku. Ja ne znam šta će dete od četiri godine na TikTok lajvu. Doveli ste do toga da ona Luku prihvata kao novog oca i tu ste napravili veliku grešku. Što se tiče Neria, imao si svako pravo da braniš Aneli, ali sa takim stavom nisi trebao da braniš Situ i Groficu jer si ih video par puta u životu. Rekao si Neriu da laže, ta tvoja borbenost i srčanost je dovela tebe da padneš ljudima u očima jer si branio nešto što nije odbranjiivo. Imao si pravo da braniš Aneli, sve i da ne misliš da je u pravu, jer je tvoja devojka. Mnogo si pogrešio što se tiče Asmina i tebe i on je imao daleko veća prava da priča i radi sve nego ti. Što se tiče odnosa o Aneli tu nema ljubavi, nikad nisam pričao da je fejk jer tako svi pričaju kad se raskine. Mi bismo onda svi bili u sa osobama sa kojima smo se prvi put smuvali. Mislim da nema ljubavi jer nema poštovanja i poverenja i to ste ovde dokazali raspravom od pre neki dan. Ona je ušla pripremljena da njena drugarica Sanja ne znam šta iznosi o tebi. Čim si tražio da ti se vrati telefon znači da nema poverenja i da su vas poneli fanovi i grupe. Mislim da si se uneo u rijaliti, ne mislim da ga igraš, ali da si se uneo i da ti je podiglo ego jer se jasno vide posledice tvog boravka u zatvoru. To se vidi u tvom odnosu sa prijateljima i devojkama - govorio je Anđelo, a onda nastavio o Aneli:

- Aneli smatram da nisi pokazala poštovanje prema Luki jer ne mislim da bi sa bilo kim napolju trebala da držiš lajvove. Nebitan je Filip, koliko puta si ga ti videla u životu? - pričao je Anđelo.

- Meni je rekla nikad i da joj je pisao i da neće da mu nikad odgovori na poruku - dodao je Luka.

- Luka sad malo laže i petlja, ja sam to rekla da on ne bi našao i video. Ja poruke nikad ne brišem. Ja mu tad nisam odgovorila, ali smo se čuli i ja sam vas upoznala - govorila je Aneli.

- Poenta je da nije realno da upoznaš nekog preko TikToka i držiš lajvove, dok se tvoh verenik ovde bori za tebe i tvoju porodicu. Mislim kad izađeš da će ti trebati više vremena da se vratiš u normalnu. Ja mislim da je na Luku stvarno uticalo tih osam godina. On je dobar momak, ali zabravlja stvari koje priča i koje je radio. Šta on ima da šalje u grupe slike sa Norom? Meni je to van svake pameti. Naravno da ćeš da joj pomogneš za dete. Pa ti si malopre pričao gde si vodio Noru, pa ispada da si više ti sam nego Aneli sa Norom. Ti si Asminu dao obećanje da se nećeš slikati sa njegovim detetom - govorio je Anđelo.

- Ma ko ga j*be? Neka ide na sud i neka me tuži. Moja dobra volja je bila da se raspravljam sa Aneli, a on nije hteo sa njom. On je mene mešao i on je mene ubacio u priču. On nije hteo sa Aneli, a Aneli je hteo sa njim. Ispadate smešni vi koji niste roditelji, a pričate priče. Ko sam ja njemu? On je trebao da kaže: "Daj mi dete, nemoj Luka da priđe detetu" - besneo je Luka.

- Meni je bilo žao da se svađaju i hteo sam da opstane njihova veza. Aneli je molila da se Nora upozna sa njim i ja sam pristao. Molila je Erminu da mene zamoli da pustim Noru da ga upozna, a ja sam rekla da može da upozna Luku, ali da ne izlaze slike javno. Nakon pola sata Grofica je objavila prvu sliku i on je prvi pogazio reč. Zvao sam te nakon slike, nisi se javio, pisao ti da si prvi pogazio reč, a ti nisi odgovorio - rekao je Asmin.

- Sad je rekla da Nora nije moje dete i da neće DNK. Da li stojiš pri tome i tvrdiš? - pitao je Asmin.

- Tvrdim - rekla je Aneli.

- Dobro, radi sa njom šta hoćeš i stavi joj prezime Vujović - poručio je Alibaba.

- Što se tiče Aneli, kako kažeš, uvek smo se gotivili. Kad je tvoj i moj odnos u pitanju korektni smo i dobri, kao što smo bili i u sedmici. Ne vidim razlog da ti se mrštim ili ti meni. Ljuta si na mene zbog Asmina, žao mi je, ali momak mi je mnogo uverljiviji nego ti. Ima dokaze, jasan je, konkretan, ubedljiv. Što se tiče odnosa sa Neriom došao je ovde i rekao da mu je majka monstrum, pa sve što je pričao Asmin možemo da povereujemo kad je rođeni sin to rekao za nju. Možeš da se ljutiš na mene koliko hoćeš, sve i da smo dobri ne mogu da kažem za Asmina da mislim da laže jer je tvoja jedna odbrana "Lažeš i j*bi se". Imaš pravo da kažeš da Nerio rešava sa Sitom, a to je jer si svesna sa ne možeš da braniš tu priču. Aneli poznajem mnogo duže, bili dobro dobri i nije mi rekla nijednu ružnu reč tako da ostavljam Aneli - govorio je Anđelo.

Autor: A. Nikolić