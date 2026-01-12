Vređao je najstrašnije, a sad ga nahvalila da je surovo inteligentan: Jovana prekucala igricu, više je niko ne shvata za ozbiljno! (VIDEO)

Pogazila sve svoje reči!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Teodora Delić.

- Teodora, moram da priznam da sam te videla u potpuno drugačijem svetlu kada si ostavila Bebicu i krenula sa Filipom. Ti možeš da upaiš i ugasiš emocija na dugme. Mislim da imaš nezdravu dozu madohizma u sebi, ne mogu da nađem drugo opravdanje. Kad kažem da nekom treba lečenje, stvarno to mislim kao i da nijedan roditelj ne zaslužuje da ga dete dovede u stanje kao što ti dovodiš tvoje - rekla je advokatica o Teodori, pa se osvrnula na Bebicu:

- On je neko ko je najviše vređao i dobacivao, a ja nisam mogla da ćutim i ne reagujem. On je počeo da mi pominje dete i sukob je eskalirao kada je on počeo da počinje Boginju. Ja ne mogu da verujem da njegovi kući glasaju za njega, a ne neko drugi - rekla je advokatica.

- Mali budžet Ivan Marinković. U početku on je neko zahvaljujući kome sam uspela da progovorim par rečenica i to ne zaboravljam, ali je nakon toga kada je shvatio da mi ništa ne promiče rešio da me gazi i vređa kao i ostali. On ima surovu inteligenciju, sve vidiš i čuješ. Mogu da kažem da si jako pedantan i to je to. Izvini, evo Bora crče što nije vođa. Vrlo je pohvalno da si toliko pedantan, ali izgubila sam svo poštovanje prema tebi kada si za Novu godinu rekao: ''E, jedva čekam da vidim ko je porodica od Jovane''. To sam ti strašno zamerila, kao i što mi ne dozvoljavaš da kažem - rekla je Jovana.

- Malo je osoba koje sam upoznao su kao ti da idu iz krajnosti u krajnosti. Jedna strana tvoje ličnosti je da se iskreno smeješ meni i Mikiju, a druga tvoja strana je da si najgora osoba na svetu. Začudilo me da si Jakšićki dala srednji budžet, ali sam onda shvatio da si to zapravo ti. Priznaću ti još jednu stvar, kada sam ušao na kratko u Hangar pred ulazak i šetao se sa Sarom u krug, tebi sam rekao: ''Zaljubićeš se i bićeš s nekim u vezi'', a Sara je rekla: ''Ti ćeš biti s Ivanom''. Ja sam u tebi prepoznao neke momente iz bivših veza, ali se to vrlo brzo ugasilo - rekao je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić