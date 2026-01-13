Haos za stolom! Bora podivljao zbog Boginje i Anastasije, ona ga odrukala kod Đukića: Pričao je za tebe da si GEJ (VIDEO)

Karambol!

Voditelj Milan Milošević podigao je Anastasiju Brčić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Borom Santanom.

- Šta se desilo između tebe i Bore, da si došla u spavaću sobu i onako mu zveknula šamarčinu - pitao je Milan.

- On je došao u naš krevet, nasilno je pokušao da me poljubi, rekla sam mu da sam završila sa njim jer mi je psovao majku. Završila sam sa njim kada je bila slava, to je to, kraj. Do sada sam mogla da trpim neke stvari, nema potrebe da mi prilazi. On je to veče imao ono njegovo neemancipovano ponašanje. Ovaj čovek je tu o meni ispričao istinu koju sam mu ja rekla i dodao, a predstavio me je kao internacionalnu ku*vu i ne znam kako može tako nešto da izmisli. Ja sam pitala Asmina: "Je l' znaš Ljabija iz Austrije", on je to spojio kako je moja majka branila da budem sa njim. On je spojio priču koja nema veze s tim - rekla je Anastasija.

- Ja sam zaljubljen u nju, ja nju volim i to sam sve uradio iz nemoći. NIje internacionalna ku*va, sve sam to ja izmislio, za bundevu sam namerno rekao jer me je vređala. Povredila me je, napravila mi je haos. Došao sam na slavu jer me je pozvala, hteo sam da budem tu uz nju, mnogo sam je idealizovao u početku. Ona je mene mnogo povredila, ja sam hteo njoj to da vratim...Boginji opraštam sve jer je oštećena u mozgu - rekao je Bora.

- Oštećen ti je ku*ac debilčino jedna, ja mislim da si ti oštećen spolja - rekla je Boginja.

- Ona je jedna od gorih ljudi koje sam upoznao, zato što je nesrećna. Kada je rekla da je isti đir kao i mi i da ona isto popije - rekao je Santana.

- Sam praviš priče u svojoj glavi, hajde budi jednom iskren i kaži istinu je*ao te konj - rekla je Anastasija.

- Rekao je da se Mina i Maja spolja dro*iraju zajedno, da je je*ao Mininu mamu - rekla je Boginja.

- Mene je sramota kakve se teme pokreću, malo, malo pa se pakuju priče na moja leđa. Ja te stvari demantujem, ko god to bude pričao, tužiću ga, to je neistina - rekla je Maja.

- On meni već tri meseca govori da sam ružna i debela, on je rekao da ste ti, Mina, Filip i ostali rekli da se skloni od mene jer je debela - rekla je Anastasija.

- Meni je Bora to spolja rekao, Paula je rekla valjda onoj Teodori Bilanović, ona Milici i Milica Bori, to je budalaština. Ta Teodora je došla u emisiju, ja sam je pitao, ona se uk*njala. Bora spominje to u rijalitiju, praviš problem meni i ispada da sam nešto ja - rekao je Đukić.

Autor: Nikola Žugić