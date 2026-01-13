AKTUELNO

Zadruga

SREĆA JE ODLUČILA! Evo ko su ove nedelje ODABRANI! (VIDEO)

Svako je izabrao svog para.

Novo pismo Velikog šefa stiglo je u kuću Belu kuću, a ovonedeljni vođa Jovana Mitić advokatica pročitala ga je pred svima.

- Draga Elito, danas će vođa izvlačenjem papirića odlučiti ko će biti Odabrani ove nedelje, neka izvuče četiri papirića, nakon toga oni koje je izvukao odabraće jednu osoba koja će biti u kući Odabranih, sa učesnicima koji su izvučeni u papirićima - pisalo je u pismu.

Jovana je potom počela da izvlači.

- Ilija Pečenica, Mina Vrbaški, Miljana Kulić, Sandra Todić - izvukla je Jovana, a oni su odabrali da sa sobom u Odabrane povedu Jakšićku, Viktora, Ivana Marinkovića i Boginju.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

