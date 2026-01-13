ZAMALO MU SUZE KRENULE! Janjuš pronašao poruku SKRIVENU U KESI, kad je video ko mu je pisao, ŠOKIRAO SE! (VIDEO)

Mnogo se iznenadio.
Marko Janjušević Janjuš počeo je da se pakuje iz kuće "Odabranih", a onda je pronašao poruku u kesi koju je dobio za Novu godinu.
Janjuš je shvatio da mu je ćerka Kruna napisala čestitku, pa ju je pročitao pred svima na ivici suza.
- Ćerkica Kurna, nisam ni video, bilo mi u čestitkama, je*bote život. Tata srećna ti Nova godina i svi praznici, želi ti tvoja omiljena ćerkica, mezimica, bubica Kruna, volim te najviše na svetu - glasila je čestitka.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.