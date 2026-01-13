AKTUELNO

Zadruga

ZAMALO MU SUZE KRENULE! Janjuš pronašao poruku SKRIVENU U KESI, kad je video ko mu je pisao, ŠOKIRAO SE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnogo se iznenadio.

Marko Janjušević Janjuš počeo je da se pakuje iz kuće "Odabranih", a onda je pronašao poruku u kesi koju je dobio za Novu godinu.

Foto: TV Pink Printscreen

Janjuš je shvatio da mu je ćerka Kruna napisala čestitku, pa ju je pročitao pred svima na ivici suza.

- Ćerkica Kurna, nisam ni video, bilo mi u čestitkama, je*bote život. Tata srećna ti Nova godina i svi praznici, želi ti tvoja omiljena ćerkica, mezimica, bubica Kruna, volim te najviše na svetu - glasila je čestitka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SKAČE PO KREVETU! Janjuš se pohvalio Toši da mu RADI MUŠKOST! (VIDEO)

Zadruga

ZASTAO MU DAH! Janjuš pohvalio Miljaninu vitku figuru, pa je posavetovao da uradi OVO kako bi se dovela do SAVRŠENSTVA! (VIDEO)

Domaći

'Ti si jedno...' Janjuš uputio emotivnu poruku Urošu Staniću zbog njegovog specijalnog dana pa otkrio da li mu nedostaje! (FOTO)

Zadruga

Šok promena Lepog Miće: Nećete verovati šta je uradio, ovo mu je bio zaštitni znak! (VIDEO)

Zadruga

Sve demantovao: Milan tvrdi da nikad nije tukao bivšu trudnu suprugu, Terza mu ništa ne veruje! (VIDEO)

Fudbal

Ko je ARNAUTOVIĆEVA ŽENA? Starija je četiri godine, rodila mu dve ćerke