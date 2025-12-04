Sve demantovao: Milan tvrdi da nikad nije tukao bivšu trudnu suprugu, Terza mu ništa ne veruje! (VIDEO)

Iznenadio sve!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Kakve veze ima i da je Milan vozio brzo? Nije imao saobraćajku da ona izgubi bebu i bubreg - glasilo je pitanje.

- Vrlo moguće da je bilo fizičkog nasilja, nije moguće da je izgubila bebu od brze vožnje - rekao je Terza.

- Fizičkog nasilja nikad nije bilo jer sam tu ženu voleo najviše na svetu. Ona nije poslušala doktora i trebala je da ostane četiri meseca u Beogradu, a ona nije htela da se odvoji od mene i išla je uvek i putovala sa mnom - rekao je Milan.

- Je l' ona imala rizičnu trudnoću? - upitao je Terza.

- Da, mi smo posle toga probali svašta, ali nismo uspeli - rekao je Milan.

Naredno pitanje bilo je za Mikija Dudića.

- Miki da li ti se sviđa advokatica? - glasilo je pitanje.

- Sviđa mi se kao čovek, ali je malo temperament zezne - rekao je Miki.

- Mi smo pričali prijateljski, on imao smisao za humor narodski i kafanski. Zbog njega sam se više puta nasmejala - rekla je advokatica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić