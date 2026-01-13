Sve što nosi moje prezime, do groba si mi dirnuo! Advokatica i Bora NE STAJU, svađi se ne nazire kraj! (VIDEO)

Nema šta nisu pomenuli jedno drugom.

Goca Džehverović ušla je u Belu kuću da pregleda kakva je higijena, a Jovana Mitić, ovonedeljni vođa, je išla sa njom u obilazak. Ipak, i pred Gocom došlo je do svađe između Jovane i Bore Santane.

- Prestani, to te neće oprati, nemoj da mi prilaziš - vikala je Jovana.

- Ne znam o čemu se radi - pravdao se Bora.

- Ti si meni sve što nosi moje prezime do groba dirnuo. Napolju ćeš klavir da sviraš - navela je advokatica.

Autor: R.L.