SLINAVA, NEMOJ DA TI IZLOMIM SVE! Bora i Boginja ponovo na ivici sukoba, obezbeđenje uletelo u Belu kuću! (VIDEO)

Nikako da se smire.

Tokom sastanka sa Gocom Džehverović ponovo je došlo do svađe između Bore Santane i Tanje Stijelje Boginje.

- Odj*bi od mene, kao ne sećaš se šta si pričao - rekla je Boginja.

- Nisam ti ništa rekao, slino jedna slinava. Hajde gađaj me u glavu, slino jedna, šta si se okuražila, nisam te dirao slino jedna. Nemoj da ti upropastim život, da ti izlomim sve - vikao je Bora.

- Bićeš tužen za sve, evo videćeš - urlala je Boginja.

- Idi izduvaj Đukiću - rekao je Bora.

- Je l' moguće da mene spominješ opet? Koji ti je k*rac više - rekao je Filip.

Obezbeđenje je uletelo između njih, ali oni su se ubrzo smirili.

