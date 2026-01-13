AKTUELNO

Zadruga

SLINAVA, NEMOJ DA TI IZLOMIM SVE! Bora i Boginja ponovo na ivici sukoba, obezbeđenje uletelo u Belu kuću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikako da se smire.

Tokom sastanka sa Gocom Džehverović ponovo je došlo do svađe između Bore Santane i Tanje Stijelje Boginje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odj*bi od mene, kao ne sećaš se šta si pričao - rekla je Boginja.

- Nisam ti ništa rekao, slino jedna slinava. Hajde gađaj me u glavu, slino jedna, šta si se okuražila, nisam te dirao slino jedna. Nemoj da ti upropastim život, da ti izlomim sve - vikao je Bora.

- Bićeš tužen za sve, evo videćeš - urlala je Boginja.

- Idi izduvaj Đukiću - rekao je Bora.

- Je l' moguće da mene spominješ opet? Koji ti je k*rac više - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Obezbeđenje je uletelo između njih, ali oni su se ubrzo smirili.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

