Gleda u njenu sliku i plače! Terza ne dolazi sebi zbog ćerke Barbare, ljubi joj sliku, ovi stihovi ga posebno dotukli (VIDEO)

Ne može da se suzdrži!

Miša Laguna nastavio je sa spektakularnom atmosferom na žurki, te je tako krenula i pesma Verice Šerifović "Pepeljuga", a Bora Terzić Terza odmah je počeo da plače.

Naime, dok je plakao i pevao stihove ove numere, on je sve vreme gledao i ljubio sliku svoje ćerke Barbare.

- Devojčicu rodila sam, lepotu joj dala i od srca tepala joj "Pepeljugo mala". Devojčicu rodila sam, lepotu joj dala i od srca tepala joj "Pepeljugo mala". Pepeljugo moja, zvezdo tamne noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći - glasili su stihovi numere.

Autor: Nikola Žugić