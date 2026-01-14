AKTUELNO

Zadruga

Gleda u njenu sliku i plače! Terza ne dolazi sebi zbog ćerke Barbare, ljubi joj sliku, ovi stihovi ga posebno dotukli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da se suzdrži!

Miša Laguna nastavio je sa spektakularnom atmosferom na žurki, te je tako krenula i pesma Verice Šerifović "Pepeljuga", a Bora Terzić Terza odmah je počeo da plače.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, dok je plakao i pevao stihove ove numere, on je sve vreme gledao i ljubio sliku svoje ćerke Barbare.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devojčicu rodila sam, lepotu joj dala i od srca tepala joj "Pepeljugo mala". Devojčicu rodila sam, lepotu joj dala i od srca tepala joj "Pepeljugo mala". Pepeljugo moja, zvezdo tamne noći, ne daj svoje srce drugom, samo princu što će doći - glasili su stihovi numere.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

