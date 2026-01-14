AKTUELNO

Zadruga

GADIM SE SAMA SEBI! Anastasija crveni od sramote jer je bila sa Borom Santanom, žestoko oplela po njemu: Duša mu je ružna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Anastasija Brčić otvorila je dušu Hani Duvnjak i Miljani Kulić. Nije mogla da sakrije gađenje na bivšeg dečka, Boru Santanu.

- Nema šta joj nije rekao, a danas se ničega ne seća - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene je optužio da sam ukrala omekšivač. Znaš kako me blam što sam bila sa njim. Gadim se sama sebi - rekla je Anastasija.

- Istina- rekla je Miljana.

- Toliko mi je ružan jer mu je duša ružna. Pogan mi je! Blam veka pogotovo za moje kući, mali je grad. On umesto da se pozabavi sa sobom, mene blati. Tako se ne uzdiže - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

