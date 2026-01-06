AKTUELNO

Zadruga

VIŠE EMOCIJA IMAM PREMA JANJUŠU, NEGO NJEMU: Aneli skinula rukavice, žestoko oplela po Asminu, pa progovorila o svom druženju sa Anđelom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Aneli Ahmić žestoko je odgovorila Asminui Durdžiću tokom emisije ''Radio Amnezija'' na to što je rekao da je na sudu tražiti starateljstvo nad Norom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je u meni ugasio i ono malo požude. Zgadio mi se. Sad kad prođe pored mene, kao neki stranac da prolazi pored mene. Više emocija imam prema Janjušu, nego prema Asminu. Nisu osećanja ljubavna, da se razumemo, nego ovako, kao prema čoveku. Od dana današnjeg, sa Asminom samo mogu preko suda da komuniciram, to je to - rekla je Aneli.

- Postoji li neka iskra između Anđela i tebe? - upitao je Bora.

- Ne muvamo se. Naš odnos je baš drugarski, iskreno - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zaljubljena?!Matora iskreno progovorila o svom odnosu sa Draganom, priznala da li im se smeši ulazak u vezu, pa žestoko oplela po Stefani i njenom tab

Zadruga

On je klasičan mandov: Milena žestoko oplela po Zecu, ne krije gađenje koje oseća prema njemu! (VIDEO)

Zadruga

ISKRENA DO KOSKE! Aneli ogolila dušu o emocijama prema Janjušu, priznala da više voli njega nego što je Asmina Durdžića! ŠOK! (VIDEO)

Zadruga

Ona je STARA PIJANICA, ima lošije mišljenje o Anđeli nego o njemu: Aneli progovorila o RASKIDU i pomirenju s Lukom, pa URNISALA Kačavendu (VIDEO)

Zadruga

TI SI ISKOMPLEKSIRANA ŽENA! Kačavenda skinula rukavice, pa iskazala najdublje gađenje prema Aneli: UMEŠALA SI SE U ODNOS SANDRE I LUKE, CELULITARO! (

Zadruga

Iskreni do koske! Učesnici poskidali rukavice, sasuli Aneli i Asminu u lice sve što misle (VIDEO)