VIŠE EMOCIJA IMAM PREMA JANJUŠU, NEGO NJEMU: Aneli skinula rukavice, žestoko oplela po Asminu, pa progovorila o svom druženju sa Anđelom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Aneli Ahmić žestoko je odgovorila Asminui Durdžiću tokom emisije ''Radio Amnezija'' na to što je rekao da je na sudu tražiti starateljstvo nad Norom.

- Asmin je u meni ugasio i ono malo požude. Zgadio mi se. Sad kad prođe pored mene, kao neki stranac da prolazi pored mene. Više emocija imam prema Janjušu, nego prema Asminu. Nisu osećanja ljubavna, da se razumemo, nego ovako, kao prema čoveku. Od dana današnjeg, sa Asminom samo mogu preko suda da komuniciram, to je to - rekla je Aneli.

- Postoji li neka iskra između Anđela i tebe? - upitao je Bora.

- Ne muvamo se. Naš odnos je baš drugarski, iskreno - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.