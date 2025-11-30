Iskreni do koske! Učesnici poskidali rukavice, sasuli Aneli i Asminu u lice sve što misle (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milanu Stojičkoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Jako teška tema za komentarisanje, pogotovo kada je dete u pitanju. O Aneli imam jako lepo mišljenje, ja gradim mišljenje na osnovu toga kako se neko ophodi prema meni. Asmin, kada se vidimo, popričamo o nekim stvarima, mislim da je on jako ispravan i znam da kada su se desile neke stvari, da je ispravno postupio kada su u pitanju Aneli i Luka. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Milan.

- Ja nisam mogla mnogo toga da kažem prošle nedelje, jer sam bila potrešena. Danas su mi zamerili što te nisam navela na onom pitanju, zbog onih monstruoznosti, nikada to nisam oprostila, ali nemam potrebu to da pominjem stalno. Ne mogu konstantno da navodim tvoje mane, koje su evidentne i dostupne javnosti, moram da navedem i neku vrlinu. Ti si u nekoliko situacija i pre i posle sukoba, tvrdim da ga ja nisam započela...Imaš jednu ljudsku stranu, ti nisi bipolaran. Sve ove ljude, ali sve, kupio si za bombonu, svi misle da te poznaju, osim mene. Ne ubrajam Aneli, jer ti je bila partnerka. Mislim da vaš odnos prevazilazi granice roditeljskog odnosa. Ja Aneli ne komentarišem i neću je komentarisati, iako mi govori da Luku Vujovića i njegovu majku boli ona stvar za mene, boli me uvo za to, ja poštujem kodekse koje imam. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Jovana advokatica.

- Aneli, ti si jedna jaka i borbena žena, žena lavica. Ne znam šta je sa ovim ljudima i odakle pojedinima ovoliko mržnje, mislim da vam treba dati snage u ovoj situaciji. Lepo dete i na majku i na oca, baš sam bila srećna tada kada sam videla tu tortu i sve to. Sviđa mi se tvoje ponašanje i kako se boriš i mislim da ti Asmin daje snagu, to si ti, vesela si, drago mi je što imate takav odnos. Što se tiče Asmina, znaš da si mi drag od prvog dana, super si, moćan, volim da slušam tvoje realne komentare, pametan si, ti si neko ko nekoga uvredi, ali se posle pola sata pokaje. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Sara Stojanović.

- Smatram da su oboje dvolični, kontradiktorni, iz dana u dan sve drugačije pričaju. Za Asmina mislim da je negativan, deluje prazno i ne može nikoga da voli. Aneli nije ispoštovala Luku dovoljno, mislim da je tip osobe koji više voli ljude poput Asmina, da je vređaju. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Sara Šajić.

- Reći ću samo da su oboje pozitivno uticali jedno na drugo. Ja sam dete iz drugog braka, mislim da je najbolje po njih da izađu kao pobednici. Ostaviću Aneli, poslaću Asmina - rekao je Pečenica.

- Drago mi je da ste spustili loptu, smatram da je ovo preterano, prvo jer je Aneli bila zauzeta i imala je verenika i mislim da to nije bilo korektno prema Luki. Drugi razlog je što ste takvi karakterno, mislim da preterano prisan odnos neće ništa da donese, treba da imate korektan odnos, ali na distanci...Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Rada.

