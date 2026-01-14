AKTUELNO

Zadruga

Haos u dvorištu! Sofija i Terza nastavili raspravu, ona mu odmah prebacila: Pevao si tamo onu tvoju i Miličinu pesmu (VIDEO)

Ne štede se!

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza izašli su ispred kazina, te su se tako malo svađali, malo mirili i smejali.

- Četiri čoveka sam pitala gde sam gledala, rekli su ni u koga. Je*aću ti sve, vole jedan. Ti na mene da se ljutiš, je*aću ti sve što imaš, samo da se probudim, majmune - rekla je Sofija.

- Samo nemoj da se svađate - rekao je Đukić.

- Ne, ružno je da namiguješ - rekao je Terza.

- Šta kada izađeš napolje, šta?! Pitam te, šta?! Hajde bre nosi se - urlala je Sofija.

- Ja sam sto puta pozitivniji, šta plačeš?! Ti si mi ozbiljan u problem u životu - rekao je Terza.

- Ma*š, ma*š - ponavljala je Sofija.

- Otac bi ti sada je*ao mater, je l' se tako ponašaš kada izađeš - rekao je Terza.

- Pevao si malo pre tvoju i Miličinu pesmu, malo pre je bila - rekla je Sofija.

- Ja pevao pesmu "I pod sjajem ružičastih zvezda"?! Je l' bila - rekao je Terza.

- Bila je, još ja kažem Dači: "Evo peva Miličinu i njegovu pesmu" - rekla je Sofija.

