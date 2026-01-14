AKTUELNO

Zadruga

Krš i lom u spavaćoj sobi! Uroš spopao Terzu pred Sofijom, ona izvređala njih dvojicu i Milicu u paketu: Ti i Comara istog pe*era volite mamu vam (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Uroš Stanić došao je do Terze i Sofije Janićijević, te je tako počeo da se baca po Terzi, a za to vreme je sve vreme provocirao Sofiju.

- Pusti ovu ku*vu Tetovsku - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričaj sa Urošem koji te je psovao i umalo diskvalifikovao, pričaj konju i ološe - ponavljala je Sofija.

- Neće te je*ati ku*vo Terza. Ispr*kaj kur*u - ponavljao je Stanić.

- Je*i pe*era pi*ka ti materina, to i zaslužuješ! Ti i Comara istog pe*era volite mamu vam je*em - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

