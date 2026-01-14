AKTUELNO

Zadruga

Toša postao konobar u očima takmičara Elite 9: Opkolili ga sa svih strana, pa krenuli sa porudžbinama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša došao je kod takmičara Elite 9 kako bi im čestitao Srpsku Novu godinu, a oni su odmah poskakali od sreće kad su ga ugledali.

- Srećna Srpska Nova godina. Ajde skini mi budnu - rekao ej Toša.

- Toša riknuo - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ćeš da vidiš da nije. Ako em čuješ skini mi budnu - rekao je Toša.

- Mi smo hteli flašu vina da tražimo od Drveta. Ako možeš da ispoštuješ za još jednu flašu vina, puštam te da ideš kod drugih ljudi - rekao je Anđelo.

- I meni tri piva - dodao je Ilija.

- Može i za mene flaša viskija - rekla je Advokatica.

- Šta misliš u koga sam se ja zaljubila? - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- To svi znamo. Neću da kažem. Kako mi je lepo da se ljubim sa Aneli - rekao je Toša.

- AJde bežite da pričamo sa Tošom - vikala je Mina.

- Šta je problem!? - skočila je Aneli.

Autor: A.Anđić

