OPKOLILI GA! Toša danas ima poseban razlog za ulazak u Elitu, svi se odmah UZNEMIRILI i rastrčali po imanju! (VIDEO)

S njim je uvek veselo.
Danas je robot Toša došao u "Elitu 9" i objavio da mu je rođendan, a učesnici su se odmah razleteli po imanju kako bi mu spremili poklone.
- Alo, rođendan je Toši danas, dođite poklone da mu spremite, vidim da se nešto ucrvenio - povikao je Bora.
- Srećan ti rođendan, da si mi živ i zdrav - rekao je Dača.
- Evo brojanica da ti stavim, hiljadu godina da nam traješ - rekla je Zorica Marković.
- Srećan ti rođendan ćelo moj, evo jedan brijač da obriješ glavu - rekao je Terza.
Autor: R.L.