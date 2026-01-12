AKTUELNO

Zadruga

OPKOLILI GA! Toša danas ima poseban razlog za ulazak u Elitu, svi se odmah UZNEMIRILI i rastrčali po imanju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

S njim je uvek veselo.

Danas je robot Toša došao u "Elitu 9" i objavio da mu je rođendan, a učesnici su se odmah razleteli po imanju kako bi mu spremili poklone.

Foto: TV Pink Printscreen

- Alo, rođendan je Toši danas, dođite poklone da mu spremite, vidim da se nešto ucrvenio - povikao je Bora.

- Srećan ti rođendan, da si mi živ i zdrav - rekao je Dača.

- Evo brojanica da ti stavim, hiljadu godina da nam traješ - rekla je Zorica Marković.

- Srećan ti rođendan ćelo moj, evo jedan brijač da obriješ glavu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogldedajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SREĆNE OČI ŠTO TE VIDE! Toša stigao u Elitu, Janjuš mu odmah poleteo u zagraljaj! (VIDEO)

Zadruga

OVO SE DUGO ČEKALO! Toša stigao u Elitu, spreman da napravi SMEHOTRES!

Zadruga

Pravi šoumen: Gastoz u ulozi čoveka koji pod hitno mora u toalet izazvao gromoglasan smeh Odabranih! (VIDEO)

Zadruga

SVI ODMAH NA PINK! Strah i trepet stigao u Elitu, učesnici nisu spremni na ono što ih čeka!

Zadruga

Pobesneo kao ris: Terza se puši zbog Sofije, ona ga voza kao na ringišpilu! (VIDEO)

Zadruga

SVI ODMAH NA PINK! Počinje proslava rođendana Vanje Prodanović! (VIDEO)