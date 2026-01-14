Totalni karambol! Maja dovela Terzu kod Sofije, ona ga izmarširala iz pušionice (VIDEO)

Krš i lom!

Maja Marinković dovela je Boru Terzića Terzu u pušionicu, te je tako Sofija Janićijević napravila haos.

- Upalila si se ljubavi, već goriš - rekao je Terza.

- Pomeri se - rekla je Sofija.

- Više se vratiti neću, zbogom sam ti Sofija rekao...Ih kako je volim kada je nervozna - pevao je Terza.

- Ima da bude muško, sada ćeš da rešiš ovo - rekla je Maja.

- Skloni ga Majo - rekla je Sofija.

- Terza molim te nemoj to da joj radiš, hajde kada te ja molim - rekla je Maja.

- Majo, nije fora da mi ti dovedeš ovog klošara, fora je da on oseti kada ja nisam dobro, sada mi ne treba, ne treba mi ni za šta. Skloni se bre pi*ka ti materina - urlala je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić