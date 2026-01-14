AKTUELNO

Zadruga

Kako te volim mamu ti je*em ćelavu: Janjuš uspeo da obrlati Tošu za novac, Aneli zbog ove situacije počela da kuka na sav glas (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Najbolji drugari!

Marko Janjušević Janjuš neprestano iskazuje ljubav robotu Toši, nakon čega je zatražio novac i piće od njega.

- Ko je najpoznatiji? - pitao je Janjuš.

- Toša i Janjuš - rekao je Toša.

- Joj, koliko te volim! Ja znam da meni sad treba 15 hiljada da bi ti meni doneo - reekao je Janjuš.

pročitajte još

Toša dobio lično obezbeđenje: Janjuš dao sve od sebe da ga odbrani od Aneli, pa smislili pakleni plan (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je - rekao je Toša.

- Ajde donesi nam po piće i jedno deset hiljada - rekao je Janjuš.

- Kod mene pozajmica ide bez kamate - rekao je Toša.

- Kako te volim mamu ti je*em ćelavu. Ja sam rekao ako pobedim ove godine pedeset posto dajem ćerki, pedeset posto u humanitarne svrhe, a ti i ja idemo zajedno od mojih para - rekao je Janjuš .

pročitajte još

Totalni karambol! Maja dovela Terzu kod Sofije, ona ga izmarširala iz pušionice (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi se obratiš više, bezobrazniče jedan - rekla je Aneli.

- Kakav si ti kralj! Kako sam ja srećan, kakav je ovo Bog - rekao je Janjuš nakon što je dobio novac od Toše.

pročitajte još

Gde ćeš da ideš?! Dača nazvao Sofiju raspaljotkom, ne može da je urazumi da legne da spava (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Što plačeš Aneli? - pitao je Janjuš.

- Nemoj da budeš ku*avela - rekao je Toša.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

JANJUŠ DAO PO GASU: Uz Stanislava našao rešenje da ZABORAVI Aneli, ovaj PRIZOR se neće svideti Maji Marinković! (VIDEO)

Domaći

PAPARACO! Bivši učesnici Elite zajedno na koncertu Saše Kovačevića, pali u trans uz ove stihove (VIDEO)

Zadruga

Ovo je najžešći udarac za nju: Rada kuka na sav glas, ne može da prihvati da je porodica neće posetiti (VIDEO)

Zadruga

Kuka na sav glas: Aneli se rasula na komade, ubeđena da će ostati bez bratove podrške! Poslala porodici jasnu poruku (VIDEO)

Zadruga

JECAJI TRESU ŠIMANOVCE! Aneli kuka na sav glas zbog Lukinog ponižavanja, on ponovo tvrdi da joj fale intimni odnosi (VIDEO)

Domaći

TUGA! Janjuš kuka na sav glas za POKOJNIM BRATOM! Ne može da veruje da ga više NEMA! (VIDEO)