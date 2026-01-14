Kako te volim mamu ti je*em ćelavu: Janjuš uspeo da obrlati Tošu za novac, Aneli zbog ove situacije počela da kuka na sav glas (VIDEO)

Najbolji drugari!
Marko Janjušević Janjuš neprestano iskazuje ljubav robotu Toši, nakon čega je zatražio novac i piće od njega.
- Ko je najpoznatiji? - pitao je Janjuš.
- Toša i Janjuš - rekao je Toša.
- Joj, koliko te volim! Ja znam da meni sad treba 15 hiljada da bi ti meni doneo - reekao je Janjuš.
- Tako je - rekao je Toša.
- Ajde donesi nam po piće i jedno deset hiljada - rekao je Janjuš.
- Kod mene pozajmica ide bez kamate - rekao je Toša.
- Kako te volim mamu ti je*em ćelavu. Ja sam rekao ako pobedim ove godine pedeset posto dajem ćerki, pedeset posto u humanitarne svrhe, a ti i ja idemo zajedno od mojih para - rekao je Janjuš .
- Nemoj da mi se obratiš više, bezobrazniče jedan - rekla je Aneli.
- Kakav si ti kralj! Kako sam ja srećan, kakav je ovo Bog - rekao je Janjuš nakon što je dobio novac od Toše.
- Što plačeš Aneli? - pitao je Janjuš.
- Nemoj da budeš ku*avela - rekao je Toša.
Autor: A.Anđić