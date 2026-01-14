AKTUELNO

Zadruga

DEBELO ZAGAZILI U SREDU: Maja daje sve od sebe da dokaže kako nije UTORAK DEVOJKA, ne pušta Filipa da predahne nakon vrele akcije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će ozvaničiti vezu sa njom?!

Nakon što su imali vrelu akciju ispod jorgan planine, Maja Marinković i Filip Đukić su rešili da nastave s razmenjivanjem nežnosti, te su se poljupci i dodiri samo nizali.

Foto: TV Pink Printscreen

Marinkovićeva je u tomtrenutku po svemu sudeći dala sve od sebe da sa njim razvije dodatnu bliskost, kako bi se dokazala da je drugačija od ostalih devojaka sa kojima je Đukić bio prisan utorkom.

Da li će on konačno rešiti da sa njom ozvaniči odnos, ili će ostati pri svom stavu da mu veza nije potrebna i time dodatno razbesneti Marinkovićevu, ostaje nam da vidimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ponosno nosi titulu utorak devojke: Boginja dočekala da Filip okrene novi krug, nakon vrele noći sa njim donela važnu odluku! (VIDEO)

Zadruga

Red ogovaranja, red ljubavi: Aleksandra i Ivan uživaju u svakom zajedničkom momentu (VIDEO)

Zadruga

Pao prvi poljubac: Ena i Peja ozvaničili vezu, strasti u izolaciji se rasplamsale! (VIDEO)

Farma

Aleksandra planira da budu porodica? Osamila se sa Stefanom, pa se obratila NJEGOVOM SINU (VIDEO)

Zadruga

Dokazao da nije utorak devojka: Anita nakon vrele akcije sa Filipom dobila drugačiji tretman od svih! (VIDEO)

Zadruga

Daje sve od sebe da dokaže ravnodušnost: Gruja uporno ubeđuje cimere da ga Saškina preljuba nije zabolela! (VIDEO)