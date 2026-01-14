DEBELO ZAGAZILI U SREDU: Maja daje sve od sebe da dokaže kako nije UTORAK DEVOJKA, ne pušta Filipa da predahne nakon vrele akcije! (VIDEO)

Da li će ozvaničiti vezu sa njom?!

Nakon što su imali vrelu akciju ispod jorgan planine, Maja Marinković i Filip Đukić su rešili da nastave s razmenjivanjem nežnosti, te su se poljupci i dodiri samo nizali.

Marinkovićeva je u tomtrenutku po svemu sudeći dala sve od sebe da sa njim razvije dodatnu bliskost, kako bi se dokazala da je drugačija od ostalih devojaka sa kojima je Đukić bio prisan utorkom.

Da li će on konačno rešiti da sa njom ozvaniči odnos, ili će ostati pri svom stavu da mu veza nije potrebna i time dodatno razbesneti Marinkovićevu, ostaje nam da vidimo.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.