IZVINJAVAM SE NJEGOVOJ PORODICI: Sofija kivna zbog svađe sa Terzom, priznala da je okidač sukoba njegov odlazak na Barbarino krštenje, pa potkačila Milicu: SVE RADI IZ INATA! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sofija Janićijević naredna je došla u Rajski vrt, kako bi sa Drvetom mudrosti progovorila o dešavanjima koja su obeležila noć za nama.

- Kako si? - upitalo je Drvo.

- Jako sam loše zbog svega što se desilo jutros. Bila sam veoma tužna danima unazad, jer mnogi učesnici žele da se Terza i ja rastanemo. Učesnici stalno pričaju da ja gledam Milana, a dečko me ne zanima uopšte. Terza veruje svima, samo meni ne. Juče sam bila tužna ceo dan, popila sam više, malo jela, zato je i došlo do svega onoga, one svađe naše. Rekla sam sve što ne mislim, samo da bih ga povredila, samo zbog onog njegovog plesa sa Aneli. Spavali smo odvojeno, a onda sam ga dozvala da sa mnom legne u naš krevet, jer je spavao u dnevnom boravku. Učesnici sad pričaju svašta po kući. Kako god bilo, nismo najgori par ovde. Želela bih da se izvinim Terzinoj porodici jer sam sve izgovarala, veoma se kajem - kazala je Sofija.

- Tebi je Terza zamerio odnos sa Milanom, zbog čega? - upitalo je Drvo.

- Drvo, kao što sam ti i rekla, to je sve jer su učesnici svašta pričali. Ja sam rekla da ne želim sebe da dovodim u neke određene situacije, iskreno. Svakako, meni se Milan ne dopada, to je jedina istina - rekla je Sofija.

- Možeš li da prokomentarišeš sve što se desilo na krštenju Terzine ćerke? - upitalo je Drvo.

- Svađe i jesu najviše nastale jer je on nakon toga veoma nervozan. Što se tiče tog izbacivanja iz crkve i svega što mu se desilo, ja nikada do sad čula nisam da je neko nekog izbacio iz crkve, pogotovo ne oca deteta. Ona danima ne spava, sanja gluposti. Stalno je napet i pod stresom. Ne znam stvarno zbog čega tolika netrpeljivost. Ako ne budem ja bila pored Terze, biće neka druga, jednostavno je tako, da se ne lažemo. Milica sve ovo Terzi radi iz inata. Ona je u crkvi mene spomenula, što je veoma žalosno - rekla je Sofija.

- Sofija, kako gledaš na odnos Milene i Janjuša? - upitalo je Drvo.

- Ja imam neku svoju teoriju o tome. Nadam se da se neće obistiniti to. On se sa svima druži, čula sam da se ljubio jutros sa Aleksandrom Jakšić i Aneli, nije mi jasno. Ona je mnogo poštenija i iskreija u tom odnosu, nego on - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.