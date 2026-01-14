FILIPU SE NE PIŠE DOBRO! Dača se naoštio da OBELODANI njegov flert sa Aneli, sledi haos?! (VIDEO)

Šok!

Bora Santana došao je u Belu kuću, nakon što je od Mine Vrbaški ispod trema saznao da su Maja Marinković i Filip Đukić imali vrelu akciju.

- Ovo dvoje su bili zajedno? - upitao je Bora.

- Da. Ljubio ju je svuda. Folirant jedan, samo se vadi na pijanstvo. Njene gaće su završile na meni - rekao je Dača.

- Meni je delovalo da se on sa Aneli muvao - kazao je Bora.

- Da, jesu. Polako, tek će da tema da se raščivija među učesnicima, samo da krene radio - rekao je Dača.

Autor: S.Z.