Nova teorija! Dača smatra da Maja nema pravo da se ljuti, jer je i posle otkrića se*sa sa Filipom na Zlatiboru, opet bila s njim (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Milan Milošević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Mina Vrbaški i Dačo Virijević ogovaraju Filipa i Maju.

- Mina je u pravu. Nije mi krivo što je treća osoba iznela, Anita i ja smo bile u sukobu, on mi je kriv jer je rekao. Ja nisam želela to da se sazna, da sam želela, ja bih ustala i rekla - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dača i ja se ne slažemo u nekim mišljenjima, on je rekao da je njima potrebna priča, ne smatram, samo sam prećutala - rekla je Mina.

- Kada je Anita to rekla, ona je to znala i bila je svakog utorka dobra sa njim, što je davalo do znanja da ne zamera. Anita želi svakog trenutka da uništi Anđela, a i Filipa. Kao što je rekla i za Filipa, ja sam rekao Maji da nema pravo da se ljuti jer je završavala utorkom sa njim - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

