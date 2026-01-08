Netrpeljivost raste! Maja i Asmin se ponovo posvađali, Anita priznala da li misli da je Aneli blati jer Anđelo neće da bude s njom (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Maša Mihailović sledeće pitanje pročitala je Aniti Stanojlović.

- Da li te Aneli hejtuje i blati zato što Anđelo neće da bude sa njom - glasilo je pitanje.

- Ne smatram da je zbog toga, ona mene uvredi, uvredim i ja nju, to će tako biti do kraja. Sa njenim sam bivšim verenikom, verovatno bi svaka žena tako. Odlučila sam da ćutim - rekla je Anita.

- Iako ima tog hejta, najveći razlog je Luka, a ne ja - rekao je Anđelo.

Sledeće pitanje, voditeljka je pročitala Ivanu Marinkoviću, te je tako izbila svađa između Maje Marinkovića i Asmina.

- Ona meni sve živo najavi što radi, najavila mi je se*s sa Filipom - rekao je Asmin.

- Jao, ovaj čovek laže! On želi raspravu sa mnom, da je poslednji muškarac, ne bih bila sa njim - rekla je Maja.

- Vi niste žene, vi ste bolesnici - rekao je Asmin.

- On se služi primitivnim stvarima, a meni to u startu pada u očima. Zašto je uvreda ako ti neko kaže da ga ne zanimaš?! - rekla je Maja.

- Juče sam rekao da me ne zanima, pa je skočila da vrišti - rekao je Asmin.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića i Anitu. - Da li je realno da su dva najžešća komentatora vaše veze Aneli i Matora - glasilo je pitanje.

- Nisam ja nešto primetio, možda je ispalo, ali ne komentarišu van stola - rekao je Luka.

- Matora komentariše, ali nije ni ona nešto brutalna, kao što je komentarisala moj i Anđelov odnos, a nisam čula da Aneli komentariše naš odnos, a i kada komentariše, fokusirana je na Luku - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić