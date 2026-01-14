BESNA KAO RIS! Teodora nastavlja da kanali Bebicu, stavila ga na stub srama jer joj je pokazao nepoštovanje! (VIDEO)

Bukti rat!
Teodor Delić nastavila je žestoku verbalnu raspravu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.
- Ti mene ne poštuješ, ne znam da li ti je to jasno?! Da nismo ovde, pa da te blokiram, odem na Maldive i iskuliram, ali ne mogu. Trpim ovo - rekla je Teodora.
- Ja trpim tvoj način razgovora sa mnom - dodao je Bebica.
- Molim? Ja trpim to što sam zbog tebe nagrabusila - rekla je Teodora.
- Šta radiš to? - upitao je Bebica.
- Češem uvo, što? - upitala je Teodora.
- Nervozna si kazao je Bebica.
Autor: S.Z.