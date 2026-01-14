AKTUELNO

Zadruga

BESNA KAO RIS! Teodora nastavlja da kanali Bebicu, stavila ga na stub srama jer joj je pokazao nepoštovanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Teodor Delić nastavila je žestoku verbalnu raspravu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene ne poštuješ, ne znam da li ti je to jasno?! Da nismo ovde, pa da te blokiram, odem na Maldive i iskuliram, ali ne mogu. Trpim ovo - rekla je Teodora.

- Ja trpim tvoj način razgovora sa mnom - dodao je Bebica.

- Molim? Ja trpim to što sam zbog tebe nagrabusila - rekla je Teodora.

- Šta radiš to? - upitao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Češem uvo, što? - upitala je Teodora.

- Nervozna si kazao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kriv je jer ćerka ne nosi njegovo prezime: Stanić BRUTALNO osolio po Terzi, Aneli ga stavila na stub srama: Lečiš frustracije na nama! (VIDEO)

Zadruga

Slomio se na delove: Bebica zaplakao jer Teodora ne želi ni da čuje za pomirenje, tvrdi da ga je prebolela: Ponašao si se kao da sam tvoje vlasništvo!

Zadruga

DOLAZIM POLUGOLA! Sara Stojanović otkrila Asminu kakav stajling je spremila za večeras, Dača je stavio na stub srama: KAKO TE NIJE SRAMOTA?! (VIDEO)

Zadruga

Anđela želi da ugrozi Karićevu vezu po svaku cenu: Optužila ga da mesecima flertuje sa Sofi, on pobesneo kao ris i unakazio je! (VIDEO)

Domaći

TAKI I TEODORA IDU NA SUD?! Teodora najavila TUŽBU Marinkoviću, Maja joj žestoko ODBRUSILA: NE ZNA GDE UDARA, GUBI SE U SVOJIM LAŽIMA! (VIDEO)

Zadruga

NETRPELJIVOST RAPIDNO RASTE! Anđelo OPTUŽIO Ivana da probleme sa sinom Željkom GURA POD TEPIH, dok ostale stavlja na STUB SRAMA, pa osetio Marinkoviće